Топ-7 самых модных вещей наступившего года

В 2021 году стилисты делают акцент на нескольких вещах, которым они прогнозируют долгую жизнь в трендах. В сферу внимания модных экспертов попали топы, джемперы и платья с открытой спиной или глубоким вырезом на спине, свободные костюмы и туники, юбки с объемным декором, а также туфли-сабо и свободные джинсы.





Брючный костюм оверсайз





Ушедший год внес ряд изменений в нашу повседневность. Мы можем констатировать, что вместо деловых костюмов в 2021 году мы встречаем свободные оверсайз комплекты, состоящие из брюк и пиджака. В коллекциях ведущих экспертов моды весна-лето 2021 мы увидели костюмы свободного кроя, которые будет приятно надеть как на работу, так и для прогулки в выходной день или встречи с друзьями. При этом у некоторых модных домов мы видим комплекты из широких брюк и оверсайз-жакетов, кто-то из ведущих дизайнеров сделал ставку на решения из денима.





Объемные туники









Не менее комфортной альтернативой брючному комплекту оверсайз можно считать объемную тунику из натуральных материалов. Стилисты рекомендуют сочетать туники с жакетами, и обувью на плоской подошве. Кроме того, они будут идеально смотреться с широкими брюками и объемными тоут-сумками, такими актуальными в наступившем сезоне.





Юбки и топы с перьями













В новом году в моду входят не только экстравагантные мини-юбки, но и единицы одежды с перьями. Тренд, намекающий на эпоху великого Гэтсби, снова актуален, а это значит, что в наступившем году у нас точно будет больше поводов для ярких публичных выходов. При этом в наступившем 2021 году перья на одежде больше напоминают летящую бахрому или пучки тонких волокон. В результате одежда выглядит слегка "пушистой", что придает образу дополнительную романтику и женственность.





Платья и топы с открытой спиной





В 2021 году фокус внимания дизайнеров явно переместился с декольте на открытую спину. Теперь самые трендовые наряды обладают эффектным вырезом на спине. Кутюрье рекомендуют в модном 2021 году трикотажные монохромные пл ья с открытой спиной, как у героини классической французской картины "Высокий блондин в черном ботинке". Это платье на актрисе Мирей Дарк помнят даже те, кто никогда не смотрел этот фильм. При этом аналогичные решения будут актуальны для топов и джемперов, которые можно эффектно сочетать с широкими брюками и юбками-миди.





Широкие джинсы





На смену "маминым" и "папиным" джинсам в 2020 приходят широкие оверсайз брюки из денима классических синих оттенков и в пэчворк-решениях. Таким образом дизайнеры нашли стильную альтернативу полюбившимся в "ковидном" 2020-м году спортивным штанам. Широкие джинсы помогают нам не слишком отстраняться от привычек к уютной одежде, и в то же время демонстрировать признаки модной социализации. Другими словами, всем пора выбираться из берлоги. Дизайнеры рекомендуют сочетать широкие джинсы с романтичными блузами в стиле бохо и тонкими топами из шелка.





Классические и удлиненные свитшоты









Вообще-то, свитшоты актуальны всегда. Но в этом году они намерены буквально править бал. Наряду с классическими решениями, в 2021 году дизайнеры предлагают нам приобрести удлиненные свитшоты-платья, которые идеально сочетаются с джинсами, леггенсами и цветными колготками. Кроме того, мы наблюдаем взрыв популярности худи, не менее удобных решений, чем широкие джинсы и свитшоты.





Туфли-сабо





Туфли с тонким ремешком и открытой пяткой у экспертов принято называть "туфли-слингбэки". Такие туфли — отнюдь не новая тенденция. Но она оказалась очень популярной на ведущих мировых подиумах 2021. Так, мы видим тренд обуви на плоской подошве, а также на каблуках различной высоты. Такая модель имеет массу преимуществ, учитывая, что колодка такой обуви обычно очень удобна. А лодочки-слингбэки эффектно сочетаются почти с любым образом!