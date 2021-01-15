Главной героиней клипа стала модель и стилистка Александра Воробьева, фотография задержания которой, на «Женском марше» в сентябре 2020 года сравнивали с работами журнала Vogue.





В клипе также присутствуют образы еще двух женщин, ставших символом белорусского протеста: Нины Багинской и Марии Колесниковой.





Авторы клипа-режиссер Андрей Гринько и оператор Александр Алейников — передали их через игру актрисы Натальи Горелкиной и модели Дарьи Наумовой.





Автор стихотворения "Неверагоднасць" Никита Найденов рассказал, что «это стихотворение и песня — попытка выразить восхищение отважными девушками и женщинами Беларуси».





«Здесь заложены образы конкретных личностей, но в 2020-м появилось столько невероятных фигур, что героинями можно считать большинство беларусок», — уверен поэт.







