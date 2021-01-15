+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

"Неверагоднасць" Вайтюшкевич посвятил клип женщинам беларуского протеста

Премьера клипа Дмитрия Войтюшкевича "Неверагоднасць" на стихотворение Никиты Найденова прошла на Youtube 14 января.

"Неверагоднасць" Вайтюшкевич посвятил клип женщинам беларуского протеста
Главной героиней клипа стала модель и стилистка Александра Воробьева, фотография задержания которой, на «Женском марше» в сентябре 2020 года сравнивали с работами журнала Vogue.

В клипе также присутствуют образы еще двух женщин, ставших символом белорусского протеста: Нины Багинской и Марии Колесниковой.

Авторы клипа-режиссер Андрей Гринько и оператор Александр Алейников — передали их через игру актрисы Натальи Горелкиной и модели Дарьи Наумовой.

Автор стихотворения "Неверагоднасць" Никита Найденов рассказал, что «это стихотворение и песня — попытка выразить восхищение отважными девушками и женщинами Беларуси».

«Здесь заложены образы конкретных личностей, но в 2020-м появилось столько невероятных фигур, что героинями можно считать большинство беларусок», — уверен поэт.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]