Что стоит прикупить на рынке, чтобы встретить весну с крепким иммунитетом и бодрым духом, узнала корреспондент агентства «Минск-Новости».

Хурма

Плод, которому холод лишь «к лицу» – хурма. В Японии даже есть поговорка: «Когда поспевает хурма, врачи остаются без работы». Ударные дозы калия и магния превращают его в отличное средство от сердечных болезней. Витамины A и C укрепляют иммунитет и лечат простудные заболевания. Продукт помогает бороться с зимней усталостью, стимулирует обновление клеток, нормализует давление, улучшает зрение и состояние кожи.









Чтобы выбрать спелую и сладкую хурму, которая не вяжет, стоит искать круглые или приплюснутые плоды. Самыми сладкими считаются представители семейства корольковых – например, сорт «Хиакуме». Однако сладость зависит не только от сорта, но и от вызревания. Спелый плод обычно красно-оранжевого окраса. Если перед хурмы светлее, то она, скорее всего, невызревшая. Еще одна примета зрелости – тонкие сухие полоски на кожице, которые расположены кругообразно. Найти вызревшие плоды также помогут околоплодные листочки хурмы, которые должны быть высохшими. Если приподнять листочки, то под ними можно увидеть коричневый оттенок.





Кстати, если купленная хурма все же вяжет, это можно исправить в домашних условиях, дав ей дозреть. Как вариант, поместить на 10 часов в морозилку или, наоборот — в теплую воду. Процесс созревания ускорят яблоки, помидоры и бананы, поэтому довести до готовности хурму можно, положив ее с ними в один пакет.

Гранат

Невозможно представить набор полезных зимних фруктов без граната, который обладает массой ценных свойств. Например, он повышает уровень гемоглобина в крови, а также сопротивляемость организма к различным заболеваниям. Его используют для лечения простуды, так как гранат эффективно снижает жар и облегчает кашель.





Цвет спелого граната – буро-красный. Есть ярко-малиновые плоды, иногда оранжево-красные, бледно-розовые и даже белые. Все зависит от сорта и времени созревания гранатов. Если кожура зеленая и твердая на ощупь – гранат неспелый. На макушке плодов есть чашечки, которые напоминают королевскую корону. От их цвета и состояния зависит вкус плодов. У спелых гранатов эта самая чашечка сухая, с окраской, повторяющей оттенок плода. Зеленый, немного скукоженный хвостик свидетельствует о том, что плод дозреть не успел и покупать его не стоит.





Важно знать, что граненые зернышки, которые светятся изнутри рубиновым цветом, не всегда показатель отличного вкуса. Так что на рынке не стоит отказываться от предложения продавца попробовать гранат на вкус.





Цвет корки может быть любым, обязательно другое: легкий глянцевый блеск, который заметен, если рассмотреть гранат при дневном свете. Коричневые пятна и черная сердцевина выдают гниль, которая могла образоваться из-за несоблюдения условий хранения. Трещинки на гранате – признаки переспелого плода. А вот если он блестит и внешних дефектов нет, то стоит надавить на корку. Треск свидетельствует о том, что зернышки внутри спелые, сочные и сладкие.

Мандарины

Не зря аромат цитрусовых ассоциируется с новогодними праздниками! Зимой они не только создают знакомую с детства атмосферу, но и могут смело хвастаться целым набором полезных свойств. Одним из важных свойств является способность сохранять витамин C в полном объеме месяцами. Свежевыжатый сок мандарина снижает образование слизи во время насморка и эффективен в борьбе с бронхитом и астмой.









При покупке в первую очередь стоит внимательно осмотреть плод, чтобы на нем не было гнили, плесени, пятен. Мандарин на ощупь должен быть упругим. И, кстати, чем тяжелее плод, тем он слаще и сочнее. Чем светлее мандарины, тем они кислее, а у самых сладких плодов кожура красноватая.

Бананы

Перечисляя зимние фрукты, не стоит забывать и про всесезонные бананы. Они стимулируют мозговую деятельность, помогают снять усталость и быстро восстановить силы. Полезны для больных гастритом, поскольку их волокнистая структура позволяет наладить работу желудка. В бананах содержится клетчатка, оказывающая положительное воздействие на работу кишечника. А вот тем, кто худеет, лучше исключить этот фрукт, ведь он весьма калорийный.





Выбирая бананы, стоит обращать внимание на кожуру: она должна быть матовой и гладкой. Спелый тропический фрукт обычно ярко-желтого цвета, зеленый свидетельствует о том, что плод незрелый. Его можно купить и оставить в сухом месте, через некоторое время шкурка достигнет нужного цвета.

Киви

Отлично выводит из организма шлаки и способствует расщеплению жировых запасов. Его регулярное употребление в пищу помогает нормализовать содержание холестерина в крови. Кроме того, киви – настоящая находка для диабетиков, ведь он содержит мало сахара и благодаря клетчатке позволяет регулировать уровень глюкозы в крови.









При покупке плод должен быть умеренно мягким, способным к небольшому продавливанию при легком нажатии. Чрезмерная твердость или мягкость будет свидетельствовать о незрелости и испорченности. Темные пятнышки – признак заболевания, у хорошего плода волоски должны быть жесткими и отделяться без особы усилий.











