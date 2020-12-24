Фишка видео в том, что команда компании не поздравляет с наступающим, а прощается с уходящим 2020, припоминая ему все "хорошее", передает marketing.by





- Белая крыса...censored, ты нас отлично закалила, объединила и не победила! - говорит Сергей Повалишев.



