Что слушали и смотрели белорусы в 2020: Яндекс.Музыка и КиноПоискHD подвели итоги года
Сервисы единой подписки Яндекс.Плюс выяснили, какой контент выбирали белорусы в 2020 году.
Песни на русском языке третий год подряд лидируют в чартах: в топ-10 вошли девять русскоязычных треков, пишет interfax.by
В сравнении с прошлым годом, люди начали больше слушать подкасты в 2020 году.
Все больше пользователи Яндекс.Музыки доверяют персональным рекомендациям: больше половины времени прослушивания приходится на персональное радио и плейлисты.
Лучшее на Яндекс.Музыке за год
Музыка на русском языке третий год подряд лидирует в чартах: в список самых популярных песен вошли девять русскоязычных композиций и один трек на иностранном языке.
Самым популярным иностранным треком у белорусов стал "BlindingLights" (TheWeeknd), а первое место среди русскоязычных песен заняла "August" (Intelligency); лидером среди исполнителей в 2020 году стал белорусский певец Макс Корж. Самой прослушиваемой группой оказался поп-дуэт Artik&Asti, им же досталось звание лучшего альбома "7 (Part 2)", а среди белорусских коллективов первое место заняла панк-рок-группа Ляпис Трубецкой.
Самым популярным подкастом года стал "TED на русском". Наиболее обсуждаемыми темами в подкастах стали коронавирус, самоизоляция, игры и родительство. Среди рекордсменов по числу подписавшихся на новые эпизоды "Одно расстройство", а также "Подкаст “Лайфхакера”", аудиосериал по новому роману Сергея Лукьяненко "Ловец видений" и "Истории русского секса".
В 2020 году Яндекс.Музыка появилась в Навигаторе, а также в системах AppleCarPlay и AndroidAuto. Фаворитом тех, кто слушает музыку в дороге, стала Zivert. Интересно, что Zivert также стала самым популярным музыкантом по запросам к Алисе, голосовому помощнику Яндекса.
Самые популярные фильмы и сериалы 2020 на КиноПоискHD
Пользователи Яндекс.Плюс не только слушали музыку и подкасты, но и смотрели фильмы и сериалы на КиноПоискHD. Этот год стал знаменательным для онлайн-кинотеатра — итоги по просмотрам в Беларуси подводятся впервые с момента запуска сервиса. Самым популярным сериалом у белорусов стал "Рик и Морти", а лидером среди фильмов оказалась криминальная комедия Гая Ричи "Джентльмены".
В 2020 году КиноПоискHD выпустил сериалы собственного производства - "Беспринципные", "Проект “Анна Николаевна”","Последний министр", "Водоворот" и "Просто представь, что мы знаем". Сервис также анонсировал серию оригинальных сеиалов, выход которых намечен на 2021 год - "Топи", "Пищеблок", "Настя, соберись", "Спойлер", "Я не шучу", а также вторые сезоны "Последнего министра" и "Проекта “Анна Николаевна”". Белорусским подписчикам Яндекс.Плюса доступны тысячи фильмов и сериалов на КиноПоискHD. Ранее белорусы могли смотреть их только на мобильных девайсах или в браузере, а с ноября онлайн-кинотеатр также доступен на LGSmartTV, SamsungTV, AndroidTV и AppleTV.
При подведении итогов аналитики сервисов единой подписки Яндекс.Плюс учитывали данные с декабря 2019 по ноябрь 2020 года.
Топ-10 треков года
The Weeknd — "Blinding Lights"
Intelligency — "August"
Хлеб — "Плачунатехно"
Artik& Asti — "Девочка, танцуй"
GAYAZOV$ BROTHER$ — "Увезите меня на Дип-хаус"
Тайпан — "Луна не знает пути"
HENSY — "Поболело и прошло"
MORGENSHTERN — "Cadillac"
Ramil' — "Сияй"
МаксКорж — "Тепло"
Топ-10 альбомов года
Artik& Asti — "7 (Part 2)"
MORGENSHTERN — "ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЫЛЬ"
Скриптонит — "2004"
Intelligency — "Renovatio"
The Weeknd — "After Hours"
Тима Белорусских — "Моя кассета — твой первый диск"
ФОГЕЛЬ — "ЛЮБОЛЬ, Pt. 1"
ЕгорКрид — "58"
Miyagi & Andy Panda — "YAMAKASI"
Порнофильмы — "Этопройдёт"
Топ-10 артистов года
Макс Корж
Zivert
MORGENSHTERN
Скриптонит
Тима Белорусских
JONY
Noize MC
Баста
Billie Eilish
Мари Краймбрери
Топ-10 групп года
Artik& Asti
Король и Шут
Би-2
Rammstein
Ляпис Трубецкой
Linkin Park
КИНО
GAYAZOV$ BROTHER$
Сплин
HammAli&Navai
Топ-10 подкастов года
ТЕД на русском
Истории русского секса
Подкаст "Лайфхакера"
Одно расстройство
Ловец видений
Экономика на пальцах
10 глупых вопросов
Newочём
KuJi Podcast
Английский по песням
Топ-100 треков года
https://music.yandex.ru/users/music.belarus/playlists/1026
Топ-10 фильмов и сериалов года
Рик и Морти
Джентльмены
Голяк
Последний министр
Чудотворцы
Харли Квинн
Проект “Анна Николаевна”
Южный парк
Смешарики. Новый сезон
Теория большого взрыва
19:12 23/12/2020
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