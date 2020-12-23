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Что слушали и смотрели белорусы в 2020: Яндекс.Музыка и КиноПоискHD подвели итоги года

Сервисы единой подписки Яндекс.Плюс выяснили, какой контент выбирали белорусы в 2020 году.

Что слушали и смотрели белорусы в 2020: Яндекс.Музыка и КиноПоискHD подвели итоги года
Песни на русском языке третий год подряд лидируют в чартах: в топ-10 вошли девять русскоязычных треков, пишет interfax.by

В сравнении с прошлым годом, люди начали больше слушать подкасты в 2020 году.

Все больше пользователи Яндекс.Музыки доверяют персональным рекомендациям: больше половины времени прослушивания приходится на персональное радио и плейлисты.

Лучшее на Яндекс.Музыке за год

 Музыка на русском языке третий год подряд лидирует в чартах: в список самых популярных песен вошли девять русскоязычных композиций и один трек на иностранном языке.

Самым популярным иностранным треком у белорусов стал "BlindingLights" (TheWeeknd), а первое место среди русскоязычных песен заняла "August" (Intelligency); лидером среди исполнителей в 2020 году стал белорусский певец Макс Корж. Самой прослушиваемой группой оказался поп-дуэт Artik&Asti, им же досталось звание лучшего альбома "7 (Part 2)", а среди белорусских коллективов первое место заняла панк-рок-группа Ляпис Трубецкой.

Самым популярным подкастом года стал "TED на русском". Наиболее обсуждаемыми темами в подкастах стали коронавирус, самоизоляция, игры и родительство. Среди рекордсменов по числу подписавшихся на новые эпизоды "Одно расстройство", а также "Подкаст “Лайфхакера”", аудиосериал по новому роману Сергея Лукьяненко "Ловец видений" и "Истории русского секса".

В 2020 году Яндекс.Музыка появилась в Навигаторе, а также в системах AppleCarPlay и AndroidAuto. Фаворитом тех, кто слушает музыку в дороге, стала Zivert. Интересно, что Zivert также стала самым популярным музыкантом по запросам к Алисе, голосовому помощнику Яндекса.

Самые популярные фильмы и сериалы 2020 на КиноПоискHD

Пользователи Яндекс.Плюс не только слушали музыку и подкасты, но и смотрели фильмы и сериалы на КиноПоискHD. Этот год стал знаменательным для онлайн-кинотеатра — итоги по просмотрам в Беларуси подводятся впервые с момента запуска сервиса. Самым популярным сериалом у белорусов стал "Рик и Морти", а лидером среди фильмов оказалась криминальная комедия Гая Ричи "Джентльмены".

В 2020 году КиноПоискHD выпустил сериалы собственного производства - "Беспринципные", "Проект “Анна Николаевна”","Последний министр", "Водоворот" и "Просто представь, что мы знаем". Сервис также анонсировал серию оригинальных сеиалов, выход которых намечен на 2021 год - "Топи", "Пищеблок", "Настя, соберись", "Спойлер", "Я не шучу", а также вторые сезоны "Последнего министра" и "Проекта “Анна Николаевна”". Белорусским подписчикам Яндекс.Плюса доступны тысячи фильмов и сериалов на КиноПоискHD. Ранее белорусы могли смотреть их только на мобильных девайсах или в браузере, а с ноября онлайн-кинотеатр также доступен на LGSmartTV, SamsungTV, AndroidTV и AppleTV.

При подведении итогов аналитики сервисов единой подписки Яндекс.Плюс учитывали данные с декабря 2019 по ноябрь 2020 года.

Топ-10 треков года


The Weeknd — "Blinding Lights"

Intelligency — "August"

Хлеб — "Плачунатехно"

Artik& Asti — "Девочка, танцуй"

GAYAZOV$ BROTHER$ — "Увезите меня на Дип-хаус"

Тайпан — "Луна не знает пути"

HENSY — "Поболело и прошло"

MORGENSHTERN — "Cadillac"

Ramil' — "Сияй"

МаксКорж — "Тепло"

Топ-10 альбомов года

Artik& Asti — "7 (Part 2)"

MORGENSHTERN — "ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЫЛЬ"

Скриптонит — "2004"

Intelligency — "Renovatio"

The Weeknd — "After Hours"

Тима Белорусских — "Моя кассета — твой первый диск"

ФОГЕЛЬ — "ЛЮБОЛЬ, Pt. 1"

ЕгорКрид — "58"

Miyagi & Andy Panda — "YAMAKASI"

Порнофильмы — "Этопройдёт"

Топ-10 артистов года

Макс Корж

Zivert

MORGENSHTERN

Скриптонит

Тима Белорусских

JONY

Noize MC

Баста

Billie Eilish

Мари Краймбрери

 Топ-10 групп года

Artik& Asti

Король и Шут

Би-2

Rammstein

Ляпис Трубецкой

Linkin Park

КИНО

GAYAZOV$ BROTHER$

Сплин

HammAli&Navai

Топ-10 подкастов года

ТЕД на русском

Истории русского секса

Подкаст "Лайфхакера"

Одно расстройство

Ловец видений

Экономика на пальцах

10 глупых вопросов

Newочём

KuJi Podcast

Английский по песням

Топ-100 треков года

https://music.yandex.ru/users/music.belarus/playlists/1026

Топ-10 фильмов и сериалов года

Рик и Морти

Джентльмены

Голяк

Последний министр

Чудотворцы

Харли Квинн

Проект “Анна Николаевна”

Южный парк

Смешарики. Новый сезон

Теория большого взрыва
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