Песни на русском языке третий год подряд лидируют в чартах: в топ-10 вошли девять русскоязычных треков, пишет interfax.by





В сравнении с прошлым годом, люди начали больше слушать подкасты в 2020 году.





Все больше пользователи Яндекс.Музыки доверяют персональным рекомендациям: больше половины времени прослушивания приходится на персональное радио и плейлисты.

Лучшее на Яндекс.Музыке за год

Музыка на русском языке третий год подряд лидирует в чартах: в список самых популярных песен вошли девять русскоязычных композиций и один трек на иностранном языке.





Самым популярным иностранным треком у белорусов стал "BlindingLights" (TheWeeknd), а первое место среди русскоязычных песен заняла "August" (Intelligency); лидером среди исполнителей в 2020 году стал белорусский певец Макс Корж. Самой прослушиваемой группой оказался поп-дуэт Artik&Asti, им же досталось звание лучшего альбома "7 (Part 2)", а среди белорусских коллективов первое место заняла панк-рок-группа Ляпис Трубецкой.





Самым популярным подкастом года стал "TED на русском". Наиболее обсуждаемыми темами в подкастах стали коронавирус, самоизоляция, игры и родительство. Среди рекордсменов по числу подписавшихся на новые эпизоды "Одно расстройство", а также "Подкаст “Лайфхакера”", аудиосериал по новому роману Сергея Лукьяненко "Ловец видений" и "Истории русского секса".





В 2020 году Яндекс.Музыка появилась в Навигаторе, а также в системах AppleCarPlay и AndroidAuto. Фаворитом тех, кто слушает музыку в дороге, стала Zivert. Интересно, что Zivert также стала самым популярным музыкантом по запросам к Алисе, голосовому помощнику Яндекса.

Самые популярные фильмы и сериалы 2020 на КиноПоискHD

Пользователи Яндекс.Плюс не только слушали музыку и подкасты, но и смотрели фильмы и сериалы на КиноПоискHD. Этот год стал знаменательным для онлайн-кинотеатра — итоги по просмотрам в Беларуси подводятся впервые с момента запуска сервиса. Самым популярным сериалом у белорусов стал "Рик и Морти", а лидером среди фильмов оказалась криминальная комедия Гая Ричи "Джентльмены".





В 2020 году КиноПоискHD выпустил сериалы собственного производства - "Беспринципные", "Проект “Анна Николаевна”","Последний министр", "Водоворот" и "Просто представь, что мы знаем". Сервис также анонсировал серию оригинальных сеиалов, выход которых намечен на 2021 год - "Топи", "Пищеблок", "Настя, соберись", "Спойлер", "Я не шучу", а также вторые сезоны "Последнего министра" и "Проекта “Анна Николаевна”". Белорусским подписчикам Яндекс.Плюса доступны тысячи фильмов и сериалов на КиноПоискHD. Ранее белорусы могли смотреть их только на мобильных девайсах или в браузере, а с ноября онлайн-кинотеатр также доступен на LGSmartTV, SamsungTV, AndroidTV и AppleTV.





При подведении итогов аналитики сервисов единой подписки Яндекс.Плюс учитывали данные с декабря 2019 по ноябрь 2020 года.





Топ-10 треков года





The Weeknd — "Blinding Lights"





Intelligency — "August"





Хлеб — "Плачунатехно"





Artik& Asti — "Девочка, танцуй"





GAYAZOV$ BROTHER$ — "Увезите меня на Дип-хаус"





Тайпан — "Луна не знает пути"





HENSY — "Поболело и прошло"





MORGENSHTERN — "Cadillac"





Ramil' — "Сияй"





МаксКорж — "Тепло"





Топ-10 альбомов года





Artik& Asti — "7 (Part 2)"





MORGENSHTERN — "ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЫЛЬ"





Скриптонит — "2004"





Intelligency — "Renovatio"





The Weeknd — "After Hours"





Тима Белорусских — "Моя кассета — твой первый диск"





ФОГЕЛЬ — "ЛЮБОЛЬ, Pt. 1"





ЕгорКрид — "58"





Miyagi & Andy Panda — "YAMAKASI"





Порнофильмы — "Этопройдёт"





Топ-10 артистов года





Макс Корж





Zivert





MORGENSHTERN





Скриптонит





Тима Белорусских





JONY





Noize MC





Баста





Billie Eilish





Мари Краймбрери





Топ-10 групп года





Artik& Asti





Король и Шут





Би-2





Rammstein





Ляпис Трубецкой





Linkin Park





КИНО





GAYAZOV$ BROTHER$





Сплин





HammAli&Navai





Топ-10 подкастов года





ТЕД на русском





Истории русского секса





Подкаст "Лайфхакера"





Одно расстройство





Ловец видений





Экономика на пальцах





10 глупых вопросов





Newочём





KuJi Podcast





Английский по песням





Топ-100 треков года





https://music.yandex.ru/users/music.belarus/playlists/1026





Топ-10 фильмов и сериалов года





Рик и Морти





Джентльмены





Голяк





Последний министр





Чудотворцы





Харли Квинн





Проект “Анна Николаевна”





Южный парк





Смешарики. Новый сезон





Теория большого взрыва