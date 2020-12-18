– Культурные баррикады сильнее оружия и революция сознания может произойти в мозгу даже под полицейским шлемом. На страницах цифрового фанзина «Barrikado» лежат ярость, желание справедливости, солидарность с работниками прессы, оголенные нервы, отпор, мечты о жизни без насилия, диалоге и вся власть народа под защитой тех, кто отказался от преступных приказов, пока голова на плечах. Это видео смотреть дискомфортно, а как жить в полицейском государстве? — комментирует Каролина Полякова.





Артемий Троицкий, музыкальный критик:

"«Когда весь народ заодно, его не победить!» Это актуальный лозунг и проклятье всех диктаторов. Михалок напомнил его в своём новом электро-гимне - и пусть гориллы трепещут!"