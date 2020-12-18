"Пока народ един - он непобедим" Михалок и DREZDEN представили клип BARRIKADO
Сергей Михалок и группа DREZDEN представляют новый клип «BARRIKADO» — своеобразный манифест в ответ на происходящие в Беларуси события.
Главной мыслью, проходящей через весь текст, становится фраза: «Пока народ един — он непобедим».
Режиссер видео фотограф из Минска Каролина Полякова.
– Культурные баррикады сильнее оружия и революция сознания может произойти в мозгу даже под полицейским шлемом. На страницах цифрового фанзина «Barrikado» лежат ярость, желание справедливости, солидарность с работниками прессы, оголенные нервы, отпор, мечты о жизни без насилия, диалоге и вся власть народа под защитой тех, кто отказался от преступных приказов, пока голова на плечах. Это видео смотреть дискомфортно, а как жить в полицейском государстве? — комментирует Каролина Полякова.
Артемий Троицкий, музыкальный критик:
"«Когда весь народ заодно, его не победить!» Это актуальный лозунг и проклятье всех диктаторов. Михалок напомнил его в своём новом электро-гимне - и пусть гориллы трепещут!"
11:47 18/12/2020
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