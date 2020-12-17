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"Годны двор": на Youtube запускается шоу для годных беларусов

Шоу "Годны двор" - место для "ламповых" встреч беларусов.

"Годны двор": на Youtube запускается шоу для годных беларусов
Вечером 17 декабря состоится премьера интерактивного YouTube-шоу «Годны двор» - в онлайн-формате беларусов приглашают присоединиться к онлайн-встрече, чтобы прочувствовать атмосферу Новой традиции Беларуси-2020.

В первом выпуске участники получат советы о том, как побеждать в дворовых играх от Анны Бонд, пообщаются с бизнесменом Павлом Белоусом и станцуют под песни группы Разбітае Сэрца Пацана. А также познакомятся с представителями активных дворов Беларуси.

Ведущими шоу будут Елена Зуй-Войтеховская, PR-менеджерка Щучинщины, и gonzo-беларус Антон Мартыненко.

Встреча пройдёт онлайн в 20:00 здесь:


"События 2020 года показали, что беларусы готовы развивать местные сообщества и брать инициативу в свои руки. Ответственность за место, где ты живёшь, — основа здорового гражданского общества и признак стабильной нации. Шоу «Годны двор» — признание силы дворовой деятельности", - считают создатели проекта.

«Годны двор» — пространство для «ламповых» встреч. Каждый четверг вас ждут непринужденные разговоры с выдающимися беларусами, вдохновляющие живые концерты и уютная атмосфера живого общения. Здесь не действуют карантинные ограничения и мороз не страшен. Тепло, безопасно и в компании своих людей.

Гостям можно будет не только задать вопрос, но и попросить передать привет, прочитать стихотворение или рассказать анекдот. А что будет на следующих встречах, решат зрители и участники.
Источник: marketing.by
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