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"Каляды разам з Маляванычам" - на Youtube появилась альтернатива "Калыханке"

На YouTube-канале "Беларускi фонд культурнай салiдарнасцi" запустил проект "Каляды разам з Маляванычам".

"Каляды разам з Маляванычам" - на Youtube появилась альтернатива "Калыханке"
Экс-ведущий программы телеканала "Беларусь-1" "Калыханка", актер минского театра имени Горького Александр Жданович каждый вечер в 19.30 читает сказки.


Выпущено уже восемь выпусков и каждый вечер весь декабрь в 19.30 дети и их родители могут включить трансляцию на YouTube и послушать очередную сказку на белорусском языке в исполнении Маляваныча



Напомним, что в ноябре Александра Ждановича задержали силовики за то, что во время протестов он заступился за женщину. Александр отбыл 9 суток в Жодинском ИВС.
"Белорусский партизан"
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