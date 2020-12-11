«Новый Джим Кроу: массовое заключение в эру цветовой слепоты», Мишель Александр

Книга о расизме, пронизывающем систему уголовного судопроизводства в США, и несправедливости по отношению к небелокожим людям, особенно афроамериканцам. Автор приводит исторические факты и статистику массовых заключений. По словам Гейтса, книга убедила его, что стране срочно необходим более объективный подход к вынесению приговоров и ещё бо́льшая финансовая поддержка сообществ людей с небелым цветом кожи.





Интересно, что книга была написана в 2010 году. На русском языке ее, кажется, нет.





«Диапазон: почему универсалы торжествуют в специализированном мире», Дэвид Эпштейн





Журналист утверждает, что хотя в современном мире всё больше ценится специализация, например в карьере, на самом деле ему нужны многогранные люди, которые обладают разнообразными интересами и опытом. В пример Эпштейн приводит самых разных персон от теннисиста Роджера Федерера и Чарльза Дарвина до специалистов по связям с СССР периода холодной войны. «Я думаю, его идеи даже отчасти объясняют успех Microsoft, поскольку мы нанимали людей с довольно широкими познаниями как в их основных, так и смежных областях», — пишет Гейтс.





«Великолепие и мерзость: сага о Черчилле, семье и неповиновении во время Блица», Эрик Ларсон

Историческая книга о Второй мировой войне, простых британцах и лидерах страны во время немецкой бомбардировки 1940–1941 годов. Гейтс проводит параллель между теми трагическими событиями и сегодняшней жизнью: «Страх и тревога, которые чувствовали те люди — пусть гораздо острее, чем сегодня переживаем мы из-за коронавируса, — кажутся близкими».





«Шпион и предатель: величайшая шпионская история холодной войны» Бен Макинтайр





Документальная книга о бывшем полковнике КГБ Олеге Гордиевском, тайно работавшем на разведку Великобритании, и высокопоставленном сотруднике ЦРУ Олдриче Эймсе, вероятно, его предавшем. Макинтайр рассказывает историю двойного агента с его слов и с точки зрения России. Гейтс говорит, что книга столь же захватывающая, как и его любимые шпионские романы.





«Дыхание из соли: смертельное генетическое заболевание, новая эра в науке, пациенты и семьи, изменившие медицину», Биджал Триведи

Воодушевляющая работа о выдающихся медицинских инновациях и о том, как они облегчи жизнь пациентов c муковисцидозом и их семей. Гейтс лично знаком с людьми, которым помогли описанные в книге лекарства, а в ближайшие годы ждёт ещё больше таких историй, ведь биомедицина и исследовательские лаборатории не стоят на месте.