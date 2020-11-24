Макс Корж выпустил клип, снятый в Минске. В нем его жена, силовики и БЧБ

Музыкант Макс Корж сегодня, в свой день рождения, выпустил новый клип на песню «Ее виной», посвященную супруге Татьяне. В кадре можно увидеть саму девушку, а также большое количество силовиков и спецтехники. И бело-красно-белые флаги на минских многоэтажках.