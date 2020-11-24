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Макс Корж выпустил клип, снятый в Минске. В нем его жена, силовики и БЧБ

Музыкант Макс Корж сегодня, в свой день рождения, выпустил новый клип на песню «Ее виной», посвященную супруге Татьяне. В кадре можно увидеть саму девушку, а также большое количество силовиков и спецтехники. И бело-красно-белые флаги на минских многоэтажках.

Макс Корж выпустил клип, снятый в Минске. В нем его жена, силовики и БЧБ
Клип снимался в основном в столичном районе Грушевка, но в кадр попали и другие места. Участие в съемках приняли несколько сотен фанатов, пишет REFORM.by

Одновременно с романтической линией текст песни откликается и на беларусские протесты, которые продолжаются уже больше ста дней. Напомним, Макса Коржа и самого не раз видели на протестных акциях в Минске.
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