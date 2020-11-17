"В каждом из нас живи!" Анна Шаркунова посвятила песню Роме Бондаренко
Анна Шаркунова посвятила свою новую песню "Рисунки на стене" убитому Роману Бондаренко.
"Видит небо, я думала, что эта песня так и останется на бумаге и только в моей голове. Как же хорошо, что я могу ,"взять и передумать".
Эта песня получилась сама собой, вдруг..... вырвалась из нас, как крик, вылилась слезами за несколько часов. От ужаса, происходящего сейчас на улицах, от этих бесконечных страшных новостей", - прокомментировала певица рождение песни "Рисунки на стене"
12:12 17/11/2020
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