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"В каждом из нас живи!" Анна Шаркунова посвятила песню Роме Бондаренко

Анна Шаркунова посвятила свою новую песню "Рисунки на стене" убитому Роману Бондаренко.

"В каждом из нас живи!" Анна Шаркунова посвятила песню Роме Бондаренко
"Видит небо, я  думала, что эта песня так и останется на бумаге и только в моей голове. Как же хорошо, что я могу ,"взять и передумать". 

Эта песня получилась сама собой, вдруг..... вырвалась из нас, как крик, вылилась слезами за несколько часов. От ужаса, происходящего сейчас на улицах, от этих бесконечных страшных новостей", - прокомментировала певица рождение песни "Рисунки на стене" 
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