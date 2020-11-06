Весь четверг беларусы жгли куклы - отмечали ночь Гая Фокса

Ночь Гая Фокса, также известная как Ночь костров и Ночь фейерверков — традиционное для Великобритании ежегодное празднование в ночь на 5 ноября. Так британцы отмечают ночь провала порохового заговора 5 ноября 1605 года. Тогда Гай Фокс во главе группы заговорщиков пытался взорвать дворец с королем. С ночью Гая Фокса связан сюжет комикса «V — значит вендетта», а также его экранизация.





И с чего вдруг белорусы стали отмечать чисто британский праздник? Дело в том, что в телеграм-каналах появился призыв устроить 5 ноября протестный карнавал под названиваем «V — значит вали».





Так противники действующей власти решили показать свое к ней отношение. Многие снимали на видео и делали фото с места сжигания самодельных кукол.































