"Сказали Саша уходи, Саша ушел"
Команды КВН показали, как менять заевшую пластинку. Лучшие шутки
Белорусская команда КВН «Дети Тьюринга» в своем выступлении, показанном по российскому Первому каналу, рассказала о пластинке, которую сама выбрала и поставила.
В какой-то момент эта пластинка, казалось, стала неотъемлемой частью выступления, а потом зазвучала так громко, что голоса белорусов перестали слышать.
«Поэтому сейчас вы становитесь свидетелями исторического момента: белорусы меняют пластинку», — сообщили юмористы.
Среди других шуток:
«Калининградская область – это часть Беларуси. Не знаете?»
«Назовите мне хотя бы одну причину не доверять этому мужчине (Александру Лукашенко – реж.)! Тише-тише, не все сразу».
О белорусской ситуации шутили и другие команды:
«Сказали Саше уходи — Саша ушел. На самом деле — что тут трудного?»
«И вообще тут как минимум половина зала за меня!
— Какая половина?
— Картонные птички! Чык-чырык!»
13 августа «Дети Тьюринга» выступили с обращением, в котором заявили, что выступают «за честные и прозрачные выборы, за мир и свободу в нашей любимой Беларуси» и против насилия.
«Мы обращаемся к силовым структурам и ОМОНу в частности. Очнитесь! Мы люди! Ещё пару месяцев назад некоторые из вас говорили, что болели и радовались за нашу команду. А сейчас затаскиваете в автозак, избиваете и грозитесь убить… Мы верим, что многие из вас — нормальные люди, которые умеют признавать ошибки. Признайте эту. Давайте любить и уважать друг друга!» — заявляли кэвээнщики.
Источник: telegraf.by
11:02 05/11/2020
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