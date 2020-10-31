У нас тут свой Хэллоуин: культротест в Гродно, или как оставить свои страхи в "черной комнате"

В одном светлом-светлом городе появились черные-черные люди. И эти черные люди хотят сделать светлый город черным... В Гродно в Центре городской жизни открылась инсталляция "Черная комната" - новый проект гродненских свободных художников, которые таким образом продолжают свой кульпротест против фальсификации выборов и насилия силовиков на улицах Беларуси.

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Эта "черная комната" наполнена болью, ужасом и страхом. Но проживая эти эмоции и чувства через искусство, мы оставляем это бремя в этой же комнате и становимся более свободными.



Панорама комнаты:



Видео и фото: Ивана Цыркуновича #1# #1#