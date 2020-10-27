В Большом театре перед оперой артисты спели "Магутны Божа"

Очевидцы прислали видео порталу TUT.by. Занавес в это время был опущен, где находились артисты, по видео понять нельзя, но пение заполнило весь зал. Зрители отблагодарили артистов овациями и криками «Жыве Беларусь!».









Правда, не все отреагировали на такой перформанс артистов позитивно. Некоторые были возмущены. Они кричали «Прекратите безобразие», «Обнаглели уже вообще, храм искусства называется!», кто-то пошел ругаться к оркестровой яме.