В Большом театре перед оперой артисты спели "Магутны Божа"
Вечером во вторник, 27 октября, в Большом театре оперы и балета Беларуси давали оперу "Царская невеста". Но перед оперой произошло то, чего собравшиеся зрители не ожидали. В зале зазвучал гимн "Магутны Божа".
Очевидцы прислали видео порталу TUT.by. Занавес в это время был опущен, где находились артисты, по видео понять нельзя, но пение заполнило весь зал. Зрители отблагодарили артистов овациями и криками «Жыве Беларусь!».
Правда, не все отреагировали на такой перформанс артистов позитивно. Некоторые были возмущены. Они кричали «Прекратите безобразие», «Обнаглели уже вообще, храм искусства называется!», кто-то пошел ругаться к оркестровой яме.
Источник: reform.by
20:13 27/10/2020
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