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Звезда «Шчучыншчыны» снялась в новом клипе Виталия Артиста. Смотрим!

У Виталия Артиста вышел клип на песню «Теперь это мы» о том, как Беларусь изменилась за время протестов. В ролике снялась звезда вирусной «Шчучыншчыны» Елена Зуй-Войтеховская.

Звезда «Шчучыншчыны» снялась в новом клипе Виталия Артиста. Смотрим!
Экс-лидер группы «Без билета» Виталий Артист выпустил новый клип. В меланхоличном ролике появляются «Ева» Хаима Сутина, знаменитый мурал на «Площади перемен», Змей Змагарыч, пустые афиши Купаловского театра, откуда уволилась большая часть сотрудников, пишет TUT.BY.

— В этом видео мы попытались передать атмосферу воронки времени, что трансформировала нас всех, — объясняет идею клипа Виталий Артист.

Главные роли в нем исполнили бывший актер Купаловского театра Михаил Зуй и актриса Молодежного театра Елена Зуй-Войтеховская — это они авторы хита «Шчучыншчына». Здесь вы увидите «восходящую звезду белорусской эстрады Елену ЖелудOk» совершенно в другом образе.
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