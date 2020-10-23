Сотни тысяч белорусов снялись в клипе Nizkiz. И вот что вышло

Белорусская группа Nizkiz опубликовала свой новый клип для песни "Правiлы". В нем есть кадры с многотысячных маршей протестов в Минске.





А ещё в клипе снялись известные белорусские и зарубежные звезды. Попали в кадр омоновцы и даже вертолет Лукашенко.





Смотрите сами:









В клипе приняли участие:





— Владимир Котляров («Порнофильмы»)

— Маргарита Левчук, оперная певица

— «Разбитое сердце пацана»

— «Петля Пристрастия»

— Naviband

— Louna

— Сергий Танцинець (БЕZ ОБМЕЖЕНЬ)

— Юлия Шевчук (Свободный театр)

— Юрий Стыльский, Илья Терещук («Дай Дорогу!»)

— Оксана Зарецкая

— Актеры театра им.Щепкина. Я. Купалы

— Волонтеры Окрестина

— Александр Ханин («Мозгобойня»)

— Nicolas Essig

— Белорусская диаспора UK (http://fb.com/Nadzeya.co.uk)

— Белорусская диаспора USA (https://www.facebook.com/groups/Belar…)

— друзья группы из разных стран

— сотни тысяч красивых и свободных белорусов!