Gucci выпустил платье для мужчин

Итальянский модный дом Gucci в рамках осенне-зимней коллекции 2020 года выпустил платье для мужчин. Оно выполнено из оранжевой сатиновой ткани в клетку и стоит 1,7 тысячи фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.





Представители модного дома отмечают, что таким образом борются с "токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность".





По задумке дизайнеров, платье можно будет надевать поверх джинсов. Оно сделано из легкой струящейся ткани, чтобы продемонстрировать идею текучести.





Одежда вдохновлена ​​образами в стиле гранж 1990-х и украшена воротником в стиле Питера Пэна.





Для тех, кому не нравится оранжевый цвет, бренд выпустит вариацию с цветочным принтом.





Ранее модный дом удивил джинсовым комбинезоном со следами от травы за 1,4 тысяч долларов.



