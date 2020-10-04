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Gucci выпустил платье для мужчин

Оранжевый наряд в клетку и атласной лентой стоит 1,7 тысячи фунтов. Модельеры вдохновлялись гранжем девяностых.

Gucci выпустил платье для мужчин
Итальянский модный дом Gucci в рамках осенне-зимней коллекции 2020 года выпустил платье для мужчин. Оно выполнено из оранжевой сатиновой ткани в клетку и стоит 1,7 тысячи фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

Представители модного дома отмечают, что таким образом борются с "токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность".

По задумке дизайнеров, платье можно будет надевать поверх джинсов. Оно сделано из легкой струящейся ткани, чтобы продемонстрировать идею текучести.

Одежда вдохновлена ​​образами в стиле гранж 1990-х и украшена воротником в стиле Питера Пэна.

Для тех, кому не нравится оранжевый цвет, бренд выпустит вариацию с цветочным принтом. 

Ранее модный дом удивил джинсовым комбинезоном со следами от травы за 1,4 тысяч долларов. 
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