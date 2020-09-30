Белоруска выиграла конкурс «Миссис Германия-2020»

Конкурс проходил в два этапа. Сначала претендентки высылали свои фото, после предварительного отбора за 17 из них онлайн голосовали пользователи. Четыре участницы с наибольшей суммой вышли в финал, состоявшийся 19 сентября, где победительницу уже «вживую» определило жюри.





Согласно правилам, кандидатки должны были соответствовать возрастному диапазону от 18 до 50 лет (при этом можно состоять в браке и иметь детей), иметь немецкое гражданство либо в течение хотя бы одного полного года проживать в Германии.





Наша соотечественница, в 2019 году уже получившая звание «Миссис Саксония-Анхальт», – не сторонница пластических операций или «замороченности» на фитнесе.





«Я хочу показать, что каждая женщина красива от природы и не должна быть неуверенной в себе. Я поддерживаю стремление к большей натуральности», – отметила она.





Анна родилась и выросла в Минске, жила на проспекте Победителей. Мама – педагог и юрист – и папа – экономист – с детства прививали любовь к прекрасному, приобщили к сцене.





«Я училась в музыкальной школе по классу «скрипка, фортепиано», пела в хоре, занималась бальными танцами и большим теннисом», – перечислила красавица.





Как пошутила «Миссис Германия-2020», на высоких каблуках она находится, можно сказать, с первого дня жизни. Отец к рождению купил такие туфли – сразу хотел, чтобы дочь стала принцессой.





А чувство стиля и любовь к прекрасному у нее от мамы, на которой были все дополнительные занятия с дочкой. Именно она отвела девочку в 13 лет в Национальную школу красоты, где та занималась два года.





«Там можно было узнать много о позировании, стиле и манерах. Но также и о том, что нужно любить себя и что истинная красота исходит изнутри», – сказала белоруска.





По ее словам, в 2004 году на семейном совете было принято решение о переезде в Германию – для получения дальнейшего образования Анны и ее брата.









Публикация об Анне в местной газете Volksstimme. Фото: из архива героини

Проходская изучала сначала туризм, позже административное и международное право. С 2013 года работала моделью, участвовала в конкурсах красоты. Неоднократно снималась в программах телеканала Sat.1.





Магдебург стал для нашей соотечественницы домом. Она также часто бывает по профессиональным делам в Берлине, где зарегистрирована моделью в нескольких агентствах.





Под псевдонимом Anna Geddes уроженка Беларуси ведет страницу в Instagram: снимает и описывает косметические процедуры или пок ывает, как готовит вкусные блюда. Она много путешествует, поэтому достаточно и фото из поездок.





«Почему Geddes? G – первая буква имени любимой мамы – Галины, а остальная часть слова в переводе с венгерского обозначает «сладкий», – пояснила Проходская.









Один из множества снимков в личном портфолио Анны. Фото: из архива героини

У «Миссис Германия-2020» много планов. Так, с начала пандемии увлеклась готовкой, и вскоре, возможно, появится на ТВ в качестве повара. Кроме того, хочет организовать благотворительный фонд, чтобы поддерживать бездомных людей и животных.





Еще думает об открытии школы красоты, где девушки учились бы любить себя, ощущать себя королевами и умело преподносить, независимо от соответствия модельным стандартам.





По словам Анны, она очень любит свою родину – Беларусь. В теплых воспоминаниях остались походы в театры Янки Купалы, Оперный.





«Но возможности приезжать нет, так как не стало моей любимой бабушки. Мечтаю побывать, посетить ее могилу и все места, которые дороги», – сказала обладательница титула.