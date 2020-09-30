+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

"Мать белорусской революции" Фотографии Нины Багинской появились в итальянском Vogue

Синди Кроуфорд, Кира Найтли, Бейонсе, Мадонна, сестры Хадид… Всех звезд мировой величины, которые появлялись в итальянском Vogue, не перечислить. Теперь среди них есть и белоруска Нина Багинская.

"Мать белорусской революции" Фотографии Нины Багинской появились в итальянском Vogue
Первым о публикации сообщил журнал о белорусском современном искусстве Chrysalis Mag, пишет tut.by

Снимки можно найти в веб-версии издания с подписью «The mother of Belarusian revolution». Автор фотографий, которые понравились культовому итальянскому журналу, Иван Ревяко

Поясним: фотографы сами присылают свои снимки на модерацию в веб-версию издания, однако отбирает их для публикации редактор, оставляя то, что интересно изданию и подходит под его формат.

Вот что Иван пишет в своем инстаграме о встрече с Ниной Багинской:


«А потом говорю:

— Нина Григорьевна, что бы вы сказали белорусам, если бы знали, что вас услышат все?
Она долго готовилась, долго думала.

— Я б дзве рэчы перадала. Першае — гэта што няможна быць шчаслівым, калі чалавек не вольны. За волю сваю змагацца трэба, за зямлю, за мову, за людзей нашых змагацца трэба. Зямля і людзі вольнымі павінны быць. І шчаслівымі.

А другое — гэта прыроду нашу захоўваць трэба. Каб чыста было і добра. Мы ад прыроды пайшлі, мы яе і захоўваць належныя. І перадайце ў інтэрнэце, што я кахаю ўсiх.
Так вот, интернет, передаю вам, что она нас всех любит. И обнимает нас всех — маленькая, худенькая и такая сильная, бабушка всех белорусов — Ніна Багінская».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]