Первым о публикации сообщил журнал о белорусском современном искусстве Chrysalis Mag, пишет tut.by





Иван Ревяко. Снимки можно найти в веб-версии издания с подписью «The mother of Belarusian revolution». Автор фотографий, которые понравились культовому итальянскому журналу,

Поясним: фотографы сами присылают свои снимки на модерацию в веб-версию издания, однако отбирает их для публикации редактор, оставляя то, что интересно изданию и подходит под его формат.

Вот что Иван пишет в своем инстаграме о встрече с Ниной Багинской:









«А потом говорю:





— Нина Григорьевна, что бы вы сказали белорусам, если бы знали, что вас услышат все?

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Она долго готовилась, долго думала.





— Я б дзве рэчы перадала. Першае — гэта што няможна быць шчаслівым, калі чалавек не вольны. За волю сваю змагацца трэба, за зямлю, за мову, за людзей нашых змагацца трэба. Зямля і людзі вольнымі павінны быць. І шчаслівымі.





А другое — гэта прыроду нашу захоўваць трэба. Каб чыста было і добра. Мы ад прыроды пайшлі, мы яе і захоўваць належныя. І перадайце ў інтэрнэце, што я кахаю ўсiх.

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Так вот, интернет, передаю вам, что она нас всех любит. И обнимает нас всех — маленькая, худенькая и такая сильная, бабушка всех белорусов — Ніна Багінская».



