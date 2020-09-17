+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

"Кінем, дзевачкі, старога ў крапіву”: KRIWI выпустили трек про немощного деда

Группа Kriwi выпустила новый этно-электронный трек "Пойдем, девочки", героини которого собираются взять "старика на вилы" и кинуть в крапиву.

"Кінем, дзевачкі, старога ў крапіву”: KRIWI выпустили трек про немощного деда
Музыкантки говорят, что начали работу над песней еще весной, но не думали, что этот народный текст станет настолько актуальным после выборов 2020 года.

"Девочки-подружки" играли и собирали цветочки, а за ними увязался "старый дед", с которым пришлось бороться вилами и крапивой. Трек сохранил мелодию и ритм старинной обрядовой масленичной песни, а благодаря электронному переосмыслению, зазвучал более танцевально", - говорят участницы Kriwi.
Источник: euroradio.pl
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Людмила Мирзаянова
КАЛЕКА
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Павел Знавец
В предверии партизанской войны.
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?
Ольга Карач
Шурик уходит в небо


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]