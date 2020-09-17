"Кінем, дзевачкі, старога ў крапіву”: KRIWI выпустили трек про немощного деда
Группа Kriwi выпустила новый этно-электронный трек "Пойдем, девочки", героини которого собираются взять "старика на вилы" и кинуть в крапиву.
Музыкантки говорят, что начали работу над песней еще весной, но не думали, что этот народный текст станет настолько актуальным после выборов 2020 года.
"Девочки-подружки" играли и собирали цветочки, а за ними увязался "старый дед", с которым пришлось бороться вилами и крапивой. Трек сохранил мелодию и ритм старинной обрядовой масленичной песни, а благодаря электронному переосмыслению, зазвучал более танцевально", - говорят участницы Kriwi.
Источник: euroradio.pl
17:40 17/09/2020
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