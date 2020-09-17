Музыкантки говорят, что начали работу над песней еще весной, но не думали, что этот народный текст станет настолько актуальным после выборов 2020 года.





"Девочки-подружки" играли и собирали цветочки, а за ними увязался "старый дед", с которым пришлось бороться вилами и крапивой. Трек сохранил мелодию и ритм старинной обрядовой масленичной песни, а благодаря электронному переосмыслению, зазвучал более танцевально", - говорят участницы Kriwi.











