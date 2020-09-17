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В сети появился мультфильм про протесты в Беларуси и жабу-Лукашенко

В создании ролика принимали участие аниматоры из 19 стран.

В сети появился мультфильм про протесты в Беларуси и жабу-Лукашенко
В сети появился анимационный ролик о протестах в Беларуси. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко представлен в нем виде зеленой жабы с автоматом, которая восседает на красном троне. Для изображения протестующих белорусов авторы использовали бело-красно-белую гамму национальной символики.

В описании к видео сказано, что в его создании были задействованы аниматоры из 19 стран: Австралии, Беларуси, Бельгии, Британии, Канады, Чехии, Франции, Германии, Греции, Израиля, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, России, ЮАР,  США и Узбекистана.
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