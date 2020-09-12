+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Латушко спел с Вольским и Дудинским джаз-композицию «Разбуры турмы муры

Учим слова и поем.

Латушко спел с Вольским и Дудинским джаз-композицию «Разбуры турмы муры
фото: АР
В записи песни, среди прочих, приняли участие учительница Анна
Член президиума Координационного совета Павел Латушко, музыкант Лявон Вольский, телеведущий Денис Дудинский и десятки простых белорусов исполнили джазовую версию песни «Разбуры турмы муры».

В записи песни, среди прочих, приняли участие учительница Анна Северинец, оперная певица Маргарита Левчук, актриса Купаловского театра Кристина Дробыш, а также врачи, спортсмены, учителя, музыканты, ученые, бизнесмены, управленцы, рабочие и даже дети.

«Уважаемые Белорусы! Мы все, независимо от профессии, возраста, роста, сферы интересов — один народ! Одна нация! Это то, что нам уже нельзя запретить!» — отметили исполнители.

Видео опубликована на канале музыканта Павла Аракеляна.
telegraf.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]