+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Какие концерты уже точно не пройдут в Минске в сентябре? Узнали

На прошлой неделе стало известно, что концерт «Би-2», запланированный на 12 сентября на минском стадионе «Динамо», переносится.

Какие концерты уже точно не пройдут в Минске в сентябре? Узнали
Фото: профиль артсита "ВКонтакте", Алексей Глызин
Вслед за группой другие артисты тоже объявили о переносах своих выступлений до лучших времен. Какие концерты точно не состоятся в сентябре?

Фото: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

Борис Гребенщиков и группа «Аквариум»

Концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» был запланирован на 14 сентября в Prime Hall, но он переносится на май 2021 года. Организаторы минского выступления группы передают слова БГ:

— По вполне понятным причинам концерт «Аквариума» 14 сентября в Минске в данный момент состояться не может. Мы не отменяем, а переносим выступление на то время, когда он станет возможен. И сами с нетерпением ждем, когда мы это устроим.

Когда: май 2021 года
Где: Prime Hall
Сколько: от 85 рублей

«Сурганова и Оркестр»

Концерт должен был пройти 23 сентября во Дворце профсоюзов, а состоится он 31 мая 2021 года. Светлана Сурганова обратилась к почитателям и друзьям коллектива:

— Дорогая Беларусь, всем сердцем с вами! И я так уже соскучилась по нашим встречам, по концертам в вашей чудесной стране. Запомните одно: выступление состоится. Оно не отменяется, а только переносится. Мы скоро увидимся.

Когда: 31 мая 2021 года
Где: Дворец профсоюзов
Сколько: 58−93 рубля

Группа «Нервы»

Концерт был запланирован на 12 сентября в PrimeHall. Новая дата — на 11 сентября 2021 года. Фронтмен рок-группы Женя Мильковский обращается к белорусам:

— Ребята, в связи с ситуацией, которая произошла в Республике Беларусь, все наши концерты, к сожалению, переносятся на следующий год. Их переносим не мы, а ситуация. Все состоится. Мы будем вас очень сильно ждать в следующем году. Вместе все пройдем!

Когда: 11 сентября 2021 года, 19.00
Где: Prime Hall
Сколько: от 40 рублей

Владимир Кузьмин

Фото: Александр Горбаш, TUT.BY

Кузьмин должен был выступить в столице 20 сентября, но дата концерта отодвинулась на два месяца. Теперь известного рокера ожидают в Минске 20 ноября.

Когда: 20 ноября, 18.00
Где: КЗ «Минск»
Сколько: 68−143 рубля

Алексей Глызин

Концерт российского эстрадного певца Алексея Глызина должен был пройти 24 сентября, но организаторы сообщили, что его пришлось перенести. Состоится он 13 февраля 2021 года.

Когда: 13 февраля 2021 года, 19.00
Где: КЗ «Минск»
Сколько: 45−100 рублей

Анонсированы переносы сентябрьских концертов российских рэперов Джизуса (новая дата — 6 февраля), RAM aka Грязный Рамирес (19 марта), УННВ (12 декабря) и Lil Krystalll (5 марта). На сайте лейбла Black Star уточняется, что минский концерт Мота состоится не 24 сентября, а 15 апреля 2021 года в Prime Hall. Концерт группы «Комсомольск» также перенесен: он пройдет 12 декабря в «Корпусе». Выступление Игоря Растеряева перенесено с 20 сентября на 21 марта 2021 года.

Переносятся концерты группы Non Serviam. Rotting Christ, актуальные даты пока неизвестны. The Exploited выступят в Минске 7 марта вместо запланированного 26 сентября. Продажа билетов на концерт итальянских металистов Lacuna Coil 26 сентября временно приостановлена.

Совсем отменился концерт группы Dabro (19 сентября), а также Souloud (20 сентября). Выступление Эдуарда Изместьева, запланированное на 29 сентября, тоже не состоится.

О переносах концертов Фогеля, Криса Нормана, Ильи Бешевли и группы «Аффинаж» организаторы нам не сообщали. Если выступления перенесутся, мы напишем об этом дополнительно.
AFISHA.TUT.BY
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]