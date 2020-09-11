Какие концерты уже точно не пройдут в Минске в сентябре? Узнали

Вслед за группой другие артисты тоже объявили о переносах своих выступлений до лучших времен. Какие концерты точно не состоятся в сентябре?





Фото: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

Борис Гребенщиков и группа «Аквариум»

Концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» был запланирован на 14 сентября в Prime Hall, но он переносится на май 2021 года. Организаторы минского выступления группы передают слова БГ:





— По вполне понятным причинам концерт «Аквариума» 14 сентября в Минске в данный момент состояться не может. Мы не отменяем, а переносим выступление на то время, когда он станет возможен. И сами с нетерпением ждем, когда мы это устроим.





Когда: май 2021 года

Где: Prime Hall

Сколько: от 85 рублей

«Сурганова и Оркестр»

Концерт должен был пройти 23 сентября во Дворце профсоюзов, а состоится он 31 мая 2021 года. Светлана Сурганова обратилась к почитателям и друзьям коллектива:





— Дорогая Беларусь, всем сердцем с вами! И я так уже соскучилась по нашим встречам, по концертам в вашей чудесной стране. Запомните одно: выступление состоится. Оно не отменяется, а только переносится. Мы скоро увидимся.





Когда: 31 мая 2021 года

Где: Дворец профсоюзов

Сколько: 58−93 рубля





Группа «Нервы»

Концерт был запланирован на 12 сентября в PrimeHall. Новая дата — на 11 сентября 2021 года. Фронтмен рок-группы Женя Мильковский обращается к белорусам:





— Ребята, в связи с ситуацией, которая произошла в Республике Беларусь, все наши концерты, к сожалению, переносятся на следующий год. Их переносим не мы, а ситуация. Все состоится. Мы будем вас очень сильно ждать в следующем году. Вместе все пройдем!





Когда: 11 сентября 2021 года, 19.00

Где: Prime Hall

Сколько: от 40 рублей





Владимир Кузьмин

Фото: Александр Горбаш, TUT.BY





Кузьмин должен был выступить в столице 20 сентября, но дата концерта отодвинулась на два месяца. Теперь известного рокера ожидают в Минске 20 ноября.





Когда: 20 ноября, 18.00

Где: КЗ «Минск»

Сколько: 68−143 рубля





Алексей Глызин

Концерт российского эстрадного певца Алексея Глызина должен был пройти 24 сентября, но организаторы сообщили, что его пришлось перенести. Состоится он 13 февраля 2021 года.





Когда: 13 февраля 2021 года, 19.00

Где: КЗ «Минск»

Сколько: 45−100 рублей





Анонсированы переносы сентябрьских концертов российских рэперов Джизуса (новая дата — 6 февраля), RAM aka Грязный Рамирес (19 марта), УННВ (12 декабря) и Lil Krystalll (5 марта). На сайте лейбла Black Star уточняется, что минский концерт Мота состоится не 24 сентября, а 15 апреля 2021 года в Prime Hall. Концерт группы «Комсомольск» также перенесен: он пройдет 12 декабря в «Корпусе». Выступление Игоря Растеряева перенесено с 20 сентября на 21 марта 2021 года.





Переносятся концерты группы Non Serviam. Rotting Christ, актуальные даты пока неизвестны. The Exploited выступят в Минске 7 марта вместо запланированного 26 сентября. Продажа билетов на концерт итальянских металистов Lacuna Coil 26 сентября временно приостановлена.





Совсем отменился концерт группы Dabro (19 сентября), а также Souloud (20 сентября). Выступление Эдуарда Изместьева, запланированное на 29 сентября, тоже не состоится.





О переносах концертов Фогеля, Криса Нормана, Ильи Бешевли и группы «Аффинаж» организаторы нам не сообщали. Если выступления перенесутся, мы напишем об этом дополнительно.



