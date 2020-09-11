Айтишники выступают против насилия, творящегося в стране: "Мы не должны бояться, что нас похитят люди в балаклавах. На наших улицах не должно быть машин без номерных знаков".





Как стало известно, после обысков арестованы: бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап.





Репрессии прошли после того, как основатель и руководитель PandaDoc Никита Микадо предложил помощь тем, кто решит уволиться из силовых структур.