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"Коронавирус решил уйти из Беларуси, когда узнал, что Маша остается"

Похоже, в Беларуси появился свой Чак Норрис

"Коронавирус решил уйти из Беларуси, когда узнал, что Маша остается"
После того, как член Президиума Координационного совета и одна из лидеров штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова порвала свой паспорт, чтобы не быть депортированной из страны, интернет заполонили шутки о ней в стиле острот о всемогущем голливудском актере Чаке Норрисе.

Наиболее полную подборку опубликовал в Facebook Алексей Пальчунов.

— Поздравляю! У вас мальчик.

— Спасибо, назову его Маша.

***

Если в Минске появится улица им. М. Колесниковой, недвижимость на ней будет стоить дороже, чем в Дроздах. Даже если там не будет никакой недвижимости.

***

В детстве Мария Колесникова хотела стать Марией Колесниковой.

***

Коронавирус решил уйти из Беларуси, когда узнал, что Маша остается.

***

Один генерал решил вывести Машу из Беларуси, но Маша вывела генерала из себя.

***

Говорят, что фотографией Марии Колесниковой можно заряжать воду, людей, телефоны и атомную электростанцию.

***

В камере от нечего делать Мария Колесникова решила отжаться и отжала Окрестино.

***

Белорусские милиционеры, сидя вечером у костра, пугают друг друга историями про Марию Колесникову.

***

Поговаривают, что алкоголь пьянеет от Марии Колесниковой.

***

Когда Меркель решила позвонить Лyкaшенко, чтобы узнать, как там дела в Беларуси, трубку сняла Мария Колесникова.

***

А историк Дмитрий Дрозд отмечает:
Источник: telegraf.by
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