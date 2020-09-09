После того, как член Президиума Координационного совета и одна из лидеров штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова порвала свой паспорт, чтобы не быть депортированной из страны, интернет заполонили шутки о ней в стиле острот о всемогущем голливудском актере Чаке Норрисе.





Наиболее полную подборку опубликовал в Facebook Алексей Пальчунов.





— Поздравляю! У вас мальчик.





— Спасибо, назову его Маша.





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Если в Минске появится улица им. М. Колесниковой, недвижимость на ней будет стоить дороже, чем в Дроздах. Даже если там не будет никакой недвижимости.





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В детстве Мария Колесникова хотела стать Марией Колесниковой.





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Коронавирус решил уйти из Беларуси, когда узнал, что Маша остается.





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Один генерал решил вывести Машу из Беларуси, но Маша вывела генерала из себя.





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Говорят, что фотографией Марии Колесниковой можно заряжать воду, людей, телефоны и атомную электростанцию.





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В камере от нечего делать Мария Колесникова решила отжаться и отжала Окрестино.





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Белорусские милиционеры, сидя вечером у костра, пугают друг друга историями про Марию Колесникову.





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Поговаривают, что алкоголь пьянеет от Марии Колесниковой.





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Когда Меркель решила позвонить Лyкaшенко, чтобы узнать, как там дела в Беларуси, трубку сняла Мария Колесникова.





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А историк Дмитрий Дрозд отмечает: