"Коронавирус решил уйти из Беларуси, когда узнал, что Маша остается"
Похоже, в Беларуси появился свой Чак Норрис
После того, как член Президиума Координационного совета и одна из лидеров штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова порвала свой паспорт, чтобы не быть депортированной из страны, интернет заполонили шутки о ней в стиле острот о всемогущем голливудском актере Чаке Норрисе.
Наиболее полную подборку опубликовал в Facebook Алексей Пальчунов.
— Поздравляю! У вас мальчик.
— Спасибо, назову его Маша.
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Если в Минске появится улица им. М. Колесниковой, недвижимость на ней будет стоить дороже, чем в Дроздах. Даже если там не будет никакой недвижимости.
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В детстве Мария Колесникова хотела стать Марией Колесниковой.
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Коронавирус решил уйти из Беларуси, когда узнал, что Маша остается.
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Один генерал решил вывести Машу из Беларуси, но Маша вывела генерала из себя.
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Говорят, что фотографией Марии Колесниковой можно заряжать воду, людей, телефоны и атомную электростанцию.
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В камере от нечего делать Мария Колесникова решила отжаться и отжала Окрестино.
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Белорусские милиционеры, сидя вечером у костра, пугают друг друга историями про Марию Колесникову.
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Поговаривают, что алкоголь пьянеет от Марии Колесниковой.
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Когда Меркель решила позвонить Лyкaшенко, чтобы узнать, как там дела в Беларуси, трубку сняла Мария Колесникова.
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А историк Дмитрий Дрозд отмечает:
Источник: telegraf.by
13:19 09/09/2020
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