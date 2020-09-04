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АРТ-протест. Художники говорят "НЕТ!" синим пальцам

Гродненские художники выступили с протестом против насилия в стране.

АРТ-протест. Художники говорят "НЕТ!" синим пальцам
Приводим текст обращения:

"Изобразительное искусство обычно безмолвно и субъективно, но всегда несет в себе идею гуманизма, свободы и просвещения. Настоящее искусство творит и объединяет, оно всегда на стороне правды и совести.

То, что произошло и происходит сейчас в нашей стране - это боль, которую невозможно скрыть, которую нельзя терпеть, это НЕДОПУСТИМО! Это оскорбление нас как граждан и нашего человеческого достоинства. Искусство не может существовать в условиях насилия, тотальной неправды, агрессии и террора, потому что искусство - это искренность и уважение, это радость и жизнь, а все живое дышит, растет и изменяется. Что не двигается, что замерзает - погибает и распадается.

Невозможно удержать страну "синими пальцами"! Никакими "высокими целями" нельзя оправдать чрезмерное насилие над людьми! Общество не может существовать и развиваться в условиях недоверия и неправды! Невозможно загнать страну в "светлое будущее" силой и дубинками!

Мы, художники, граждане Беларуси, с народом и правдой!"
"Белорусский партизан"
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