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Флешмоб в инстаграме Women_ n_white. Фэшн-иллюстратор из Минска о событиях в Беларуси

Marketing.by рассказывал про флешмоб в инстаграме Women_ n_white, в котором приняли участие десятки иллюстраторов со всего мира, чтобы поддержать беларусок, выступивших против насилия.

Флешмоб в инстаграме Women_ n_white. Фэшн-иллюстратор из Минска о событиях в Беларуси
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Фэшн-иллюстратор из Минска Ольга Балай начала делать иллюстрации на актуальные для страны темы и рассказала LADY.TUT.BY, как фэшн-иллюстрация стала реагировать на то, о чем пишут в новостях, и отображать реальность.

— Желание иллюстрировать актуальные события возникло 12 августа, когда внутреннее напряжение достигло максимума, интроверты стали экстравертами, а фэшн-иллюстраторы стали отображать реальность, — рассказывает Ольга.

Самый сильный отпечаток создают люди — сильные и поломанные, но не сломленные, честные, умные, креативные, невинно пострадавшие и преодолевающие свой страх, чтобы сказать честные и смелые слова. Поэтому почти на каждой иллюстрации есть цитаты или подписи. Я хотела, чтобы это были реальные голоса живых людей или отпечаток реальных событий.
Я хотела чтобы иллюстрации напоминали одновременно и граффити, и наши традиционные вышивки. Там есть всего три цвета — белый, красный и черный. Такие мощные, символические цвета. Фэшн-иллюстрация в этом случае выступает как язык стилизации, она помогает отсечь лишнее, оставить только самое важное.

На последней иллюстрации с Еленой Левченко и цветами видно влияние протестов в небольшом Новогрудке. В маленьких городах люди в основном ходят на митинги с цветами из своих палисадников, это что-то такое максимально искреннее и настоящее, внезапно протесты влились в жизнь между работой и закатками на зиму.
Люди стоят в «цепочках» и возмущаются, требуют справедливости, делятся рецептами и обсуждают детей, не полюбивших чтение.

— Для меня работа с актуальной повесткой стала еще и своего рода арт-терапией, а с другой стороны, мне хочется надеяться, что кого-то мои работы вдохновят, придадут сил и вселят надежду.
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