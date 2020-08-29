Фэшн-иллюстратор из Минска Ольга Балай начала делать иллюстрации на актуальные для страны темы и рассказала LADY.TUT.BY, как фэшн-иллюстрация стала реагировать на то, о чем пишут в новостях, и отображать реальность.





— Желание иллюстрировать актуальные события возникло 12 августа, когда внутреннее напряжение достигло максимума, интроверты стали экстравертами, а фэшн-иллюстраторы стали отображать реальность, — рассказывает Ольга.





Самый сильный отпечаток создают люди — сильные и поломанные, но не сломленные, честные, умные, креативные, невинно пострадавшие и преодолевающие свой страх, чтобы сказать честные и смелые слова. Поэтому почти на каждой иллюстрации есть цитаты или подписи. Я хотела, чтобы это были реальные голоса живых людей или отпечаток реальных событий.

Я хотела чтобы иллюстрации напоминали одновременно и граффити, и наши традиционные вышивки. Там есть всего три цвета — белый, красный и черный. Такие мощные, символические цвета. Фэшн-иллюстрация в этом случае выступает как язык стилизации, она помогает отсечь лишнее, оставить только самое важное.





На последней иллюстрации с Еленой Левченко и цветами видно влияние протестов в небольшом Новогрудке. В маленьких городах люди в основном ходят на митинги с цветами из своих палисадников, это что-то такое максимально искреннее и настоящее, внезапно протесты влились в жизнь между работой и закатками на зиму.

Люди стоят в «цепочках» и возмущаются, требуют справедливости, делятся рецептами и обсуждают детей, не полюбивших чтение.





— Для меня работа с актуальной повесткой стала еще и своего рода арт-терапией, а с другой стороны, мне хочется надеяться, что кого-то мои работы вдохновят, придадут сил и вселят надежду.



