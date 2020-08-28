Новый креатив от Цеслера

Напомним, вместо того, что заводить и расследовать дела о массовых фактах пыток и издевательств так называемых "правоохранителей" над мирными гражданами, протестующими против фальсификации выборов, СК завел уголовное дело "о захвате власти" против Координационного совета, куда входит и нобелевская лауреатка по литературе всемирноизвестная белорусская писательница Светлана Алексиевич.





В рамках этого абсурдного дела так называемые следователи вызывали на допрос Светлану Алексиевич - она была там 26 августа.