Новый креатив от Цеслера
Дизайнер Владимир Цеслер создал мемориальный знак для здания, где размещается Следственный комитет.
Напомним, вместо того, что заводить и расследовать дела о массовых фактах пыток и издевательств так называемых "правоохранителей" над мирными гражданами, протестующими против фальсификации выборов, СК завел уголовное дело "о захвате власти" против Координационного совета, куда входит и нобелевская лауреатка по литературе всемирноизвестная белорусская писательница Светлана Алексиевич.
В рамках этого абсурдного дела так называемые следователи вызывали на допрос Светлану Алексиевич - она была там 26 августа.
"Белорусский партизан"
11:49 28/08/2020
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