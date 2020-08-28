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Новый креатив от Цеслера

Дизайнер Владимир Цеслер создал мемориальный знак для здания, где размещается Следственный комитет.

Новый креатив от Цеслера
Напомним, вместо того, что заводить и расследовать дела о массовых фактах пыток и издевательств так называемых "правоохранителей" над мирными гражданами, протестующими против фальсификации выборов, СК завел уголовное дело "о захвате власти" против Координационного совета, куда входит и нобелевская лауреатка по литературе всемирноизвестная белорусская писательница Светлана Алексиевич.

В рамках этого абсурдного дела так называемые следователи вызывали на допрос Светлану Алексиевич - она  была там 26 августа.
"Белорусский партизан"
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