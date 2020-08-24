"Галасы пад сярпом тваім". Что пишут протестующие на плакатах в Беларуси

Мирные протесты 2020 года показали, как много среди белорусов талантливых копирайтеров. Когда нужно не растекаться мыслью по древу, а хлестко и емко написать несколько слов в плакатном формате - протестующие выдают невероятные вещи. Marketing.by cобрал самые интересные плакаты со вчерашнего митинга в Минске.