БЧБ на весь двор. Посмотрите, какие флешмобы устраивают жители Минска

Но белорусы не растерялись: если нельзя вешать флаги вживую, то можно транслировать цифровые. Получилось даже масштабнее. Вот примеры таких необычных столичных флешмобов в поддержку мирных перемен.





Фото из Twitter, Telegram-чатов, Telegram-канала





Необычная проекция прямо во дворе в Новой Боровой.

В Новой Боровой было два участка для голосования, и на обоих абсолютное большинство голосов набрала Светлана Тихановская. Официально.





Это не останавливает жителей микрорайона от дальнейшего выражения своей позиции. В последнюю неделю здесь иногда транслировали БЧБ-флаг прямо во двор из квартир.

Кто-то использовал чистую светлую стену одного из корпусов БНТУ на улице Хмельницкого.





После появления этого фото в Telegram, многие стали писать: «БНТУ с нами». Но на самом деле руководство университета не имеет отношения к этому флешмобу.

Яркая проекция высотой около шести этажей появилась в спальном микрорайоне Брилевичи 13 августа.

Но больше всего проекциями проникся автор телеграм-канала zły pan. 19 августа там появился ролик с видеорядом на песню Цоя «Перемен» — его показали на стене соседнего дома.

На той же стене (и рядом с ней) также появлялись бело-красно-белые флаги и проекция в поддержку бастующих на МТЗ.







