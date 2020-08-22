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БЧБ на весь двор. Посмотрите, какие флешмобы устраивают жители Минска

Еще до выборов в Беларуси началась «охота» за бело-красно-белыми флагами: власти даже подгоняли строительные люльки, чтобы снять символику с балконов.

БЧБ на весь двор. Посмотрите, какие флешмобы устраивают жители Минска
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Но белорусы не растерялись: если нельзя вешать флаги вживую, то можно транслировать цифровые. Получилось даже масштабнее. Вот примеры таких необычных столичных флешмобов в поддержку мирных перемен.

Фото из Twitter, Telegram-чатов, Telegram-канала

Необычная проекция прямо во дворе в Новой Боровой. 
В Новой Боровой было два участка для голосования, и на обоих абсолютное большинство голосов набрала Светлана Тихановская. Официально.

Это не останавливает жителей микрорайона от дальнейшего выражения своей позиции. В последнюю неделю здесь иногда транслировали БЧБ-флаг прямо во двор из квартир. 
Кто-то использовал чистую светлую стену одного из корпусов БНТУ на улице Хмельницкого.

После появления этого фото в Telegram, многие стали писать: «БНТУ с нами». Но на самом деле руководство университета не имеет отношения к этому флешмобу.
Яркая проекция высотой около шести этажей появилась в спальном микрорайоне Брилевичи 13 августа.
Но больше всего проекциями проникся автор телеграм-канала zły pan. 19 августа там появился ролик с видеорядом на песню Цоя «Перемен» — его показали на стене соседнего дома.
На той же стене (и рядом с ней) также появлялись бело-красно-белые флаги и проекция в поддержку бастующих на МТЗ.
Аня Перова,  REALTY.TUT.BY
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