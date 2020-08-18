



@venyason





В Беларуси начинается вторая неделя протестов после выборов кандидатов в президенты. По всей стране проходят забастовки, а люди выходят из изоляторов после нескольких дней пребывания там в нечеловеческих условиях. Но есть и еще одна сторона протестов — интернет-творчество.





Художники из Беларуси, России и Украины поделились своими артами в социальных сетях. Многие из этих картин вы увидите первый раз, а некоторые уже становятся узнаваемыми. TJ поговорил с авторами некоторых из них.





«Я русская, но это совсем не мешает мне всей душой переживать за судьбу прекрасного белорусского народа. Восхищаюсь их смелостью и стойкостью, тем, как они отвечают любовью на насилие и продолжают выходить на мирные акции протеста», — пишет иллюстратор-фрилансер Анастасия из Барнаула под своим постом.









@chuba_san





«Честно, представить не могу, каким нужно быть человеком, чтобы отдавать такие приказы, и каким — чтобы им следовать. Да мало того, что следовать, так ещё и упиваться этим, своей безнаказанностью, избивая женщин и детей. Думаю, что для этих товарищей отдельные котлы уже поставили на огонь. И один люкс — для поехавшего крышей дяди Саши», — пишет Саша Чубарь из Калининграда.









А этот арт из трех слайдов стал уже классикой в интернете. Художница Катя Штухалова, проживающая в Польше, рассказала о том, что хотела таким образом приободрить свою подругу из Беларуси, но не могла предположить, что картина станет настолько популярной.





KIRASSOM





А вот это арт художницы Киры из Санкт-Петербурга. С своем интервью она говорит, что активно репостит все новости от наших соседей, но помочь сейчас может только картиной, поэтому ловите вот такую суровую красотку.





Untitled Expression





«Многие здешние знают и видят, что я люблю военщину. У меня, более того, целый проект и будущий комикс, сосредоточенный на этом. Но я не люблю, когда жестокость и безнаказанность переходит все границы. Я люблю солдат как бравых и отважных ребят, которые спасают народ и помогают ему. Я надеюсь, что в скором времени все закончится и будет нормально. Пострадавших более не будет, а я буду знать, что моя мама дойдет домой пешком, а не на автозаке», — пишет Валерия Шефер.





@egor_golopolosov





«Все знают, что я совершенно аполитичный человек! Но о том, что сейчас происходит в Беларуси, невозможно молчать! Человек у власти совсем слетел с катушек и уже не различает, где реальность, а где его выдуманный мир», — пишет Егор Голополосов из Москвы.







