"Коля, останови батю!"

Спецкор Sobesednik.ru, находящийся в центре событий в Беларуси, изучил «уличное искусство».

Самые креативные призывы и обращения протестующих смотрите в нашей подборке фото. В воскресенье, после самого массового митинга в новой истории Беларуси протестующие оставили у Дома Правительства десятки плакатов. За несколько часов до этого на том же месте выступал Александр Лукашенко.





Красно-белое сочетание долукашенковского флага Беларуси хорошо подходит для плакатов – бросается в глаза. Лукашенко разжаловали из «батек». Парафраз православной молитвы – один из главных хитов. Тапок – популярный, но неочевидный символ. Все дело в отсылке к одному из прозвищ Лукашенко. Особо рьяные обзывают его «тараканом». Удачная игра слов всегда в почёте (shit – по английски «дерьмо»). Ай-яй-яй! Тема судебного разбирательства в Европейском суде по правам человека раскрыта полностью. Или так. Как и тема насилия. Очень много распечаток фото пострадавших на Окрестино. Мова в ходу: Саша, заряд на исходе. И даже так. Видимо, значит, красивая. Отдельная серия посвящается младшему сыну Лукашенко. Они всегда ироничны. А так памятник Ленину выглядит ночью.





Возле него играли на гитаре и беседовали, в буквальном смысле говоря о судьбах родины.



