- Однажды я очень точно сказала: «Из ран моей души музыка льется на пол». И действительно, когда слова заканчиваются - начинается музыка, - написала в своем Instagram певица Маргарита Герасимович, известная как Рита Дакота. - Я бы отдала все, чтобы эта песня никогда не случилась со мной. С каждым из нас. Но, увы. Несколько дней я плакала от бессилия (я не могла уехать к маме в Беларусь, т.к. заболела короной) и от бесконечного сострадания к своему народу. А потом собралась в кучу и придумала, как вместо слез, реальными действиями помочь. Тогда я связалась с благотворительным фондом by_help и ребятами из «Голос», которые в кратчайшие сроки помогли мне все реализовать. Этот ролик, собранный из реальных видео моих соотечественников, вызовет желание отвести взгляд от экрана. Но такие вещи смотреть НУЖНО. Ничего не предпринимать – равно позволять этому злу вершиться. Возможно, эта работа откроет глаза тем, кто видит новости только «с удобной стороны» или вовсе не хочет видеть, что творит кровавый диктатор со своим народом прямо сейчас. Однако, я призываю: видеть надо, участвовать - надо, не соглашаться со злом - надо!





В понедельник песня будет доступна для скачивания и каждая заработанная копейка уйдет в фонд by_help .Теперь я друг и попечитель этого фонда тоже, и вы присоединяйтесь Скорее всего, я навсегда невъездная в собственную страну, где живёт моя мама, моя семья и друзья. Мне непросто это дается, я боюсь, но делаю потому что не делать не могу.. Потому, предвосхищая: если у вас есть желание написать коммент о «сценарии Украины», о «почему ты тогда не там», о «хайпе» или о «достала со своей Беларусью» - просто пройдите мимо, это не нужно сейчас. А вот деньги собрать покалеченным, репрессированным и семьям погибших - нужно. Проявите человечность. Верю, Беларусь будет первой страной, которая мирно победит. «Темные волосы, кровь на асфальте, чужие люди, в сцепке как братья. В спину гранаты, страшно до дрожи, но надо когда-то «Верым, можам, пермажам» - с этих слов начинается новая песня.



