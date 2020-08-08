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Песня “Муры” прозвучала в исполнении группы AKUTE

Группа AKUTE выпустила версию песни “Муры”. Музыканты говорят, что это спонтанный кавер на всем известную песню.

Песня “Муры” прозвучала в исполнении группы AKUTE
«Разбуры турмы муры» – песня протеста, ставшая впоследствии гимном «Солидарности» в Польше. Она также стала символом протеста в Беларуси. Песня позаимствовала мелодию у L’Estaca, а текст написал Яцек Качмарский. В беларуском варианте звучит в переводе Андрея Хадановича.

Трек доступен для прослушивания на YouTube, а также появится в Инстаграм-аккаунте группы.
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