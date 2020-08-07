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"Нас миллионы". Аня Шаркунова записала песню солидарности

К ней присоединись десятки известных артистов

"Нас миллионы". Аня Шаркунова записала песню солидарности
Аня Шаркунова написала песню солидарности со сторонниками перемен. 

"Сегодня я выпускаю  одну из самых важных песен в моей жизни. Самую добрую и честную песню, которую мы когда-то писали.

Из капель создается океан. Океан  талантливых, смелых, красивых, неравнодушных людей... Я говорю вам всем спасибо.

«Нас миллионы... Мы все уникальны... В метро, на работе, на кухне и в спальне... Летаем во сне, мечтаем и верим, что мы однажды что-то изменим. Что-то построим, отменим границы, что-то оставим, чем будем гордиться. Пусть шансов на это мало... Мало, но есть!»

Спасибо вам, мои  замечательные люди! Вместе с вами мы  создали эту песню, это видео, это состояние, эту реальность.

Спасибо вам, за ваш свет и любовь", - написала певица под видео, размещенном на ее youtube-канале


В записи песни приняли участие: 

Владимир Пугач, 

Вадим Галыгин, 

Денис Дудинский, 

Катерина Раецкая, 

Андрей Скороход, 

Naviband, 

Ольга Хижинкова,

Владимир Цеслер, 

Валерий Дайнеко, 

Искуи Абалян, 

Светлана Зеленковская, 

Дмитрий Кохно, 

Катя Пытлева, 

Виталий Гурков, 

Nizkiz, 

Kanaplev+Leydik, 

Антон Мартыненко, 

Владимир Кубышкин, 

Дмитрий Войтюшкевич, 

Павел Костевич, 

Екатерина Галкина, 

Андрей Бонд, 

Сергей Малиновский, 

Сергей Андрианов.
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