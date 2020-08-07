"Нас миллионы". Аня Шаркунова записала песню солидарности

Аня Шаркунова написала песню солидарности со сторонниками перемен.

"Сегодня я выпускаю одну из самых важных песен в моей жизни. Самую добрую и честную песню, которую мы когда-то писали.





Из капель создается океан. Океан талантливых, смелых, красивых, неравнодушных людей... Я говорю вам всем спасибо.





«Нас миллионы... Мы все уникальны... В метро, на работе, на кухне и в спальне... Летаем во сне, мечтаем и верим, что мы однажды что-то изменим. Что-то построим, отменим границы, что-то оставим, чем будем гордиться. Пусть шансов на это мало... Мало, но есть!»





Спасибо вам, мои замечательные люди! Вместе с вами мы создали эту песню, это видео, это состояние, эту реальность.



