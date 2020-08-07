"Нас миллионы". Аня Шаркунова записала песню солидарности
К ней присоединись десятки известных артистов
Аня Шаркунова написала песню солидарности со сторонниками перемен.
"Сегодня я выпускаю одну из самых важных песен в моей жизни. Самую добрую и честную песню, которую мы когда-то писали.
Из капель создается океан. Океан талантливых, смелых, красивых, неравнодушных людей... Я говорю вам всем спасибо.
«Нас миллионы... Мы все уникальны... В метро, на работе, на кухне и в спальне... Летаем во сне, мечтаем и верим, что мы однажды что-то изменим. Что-то построим, отменим границы, что-то оставим, чем будем гордиться. Пусть шансов на это мало... Мало, но есть!»
Спасибо вам, мои замечательные люди! Вместе с вами мы создали эту песню, это видео, это состояние, эту реальность.
Спасибо вам, за ваш свет и любовь", - написала певица под видео, размещенном на ее youtube-канале
В записи песни приняли участие:
Владимир Пугач,
Вадим Галыгин,
Денис Дудинский,
Катерина Раецкая,
Андрей Скороход,
Naviband,
Ольга Хижинкова,
Владимир Цеслер,
Валерий Дайнеко,
Искуи Абалян,
Светлана Зеленковская,
Дмитрий Кохно,
Катя Пытлева,
Виталий Гурков,
Nizkiz,
Kanaplev+Leydik,
Антон Мартыненко,
Владимир Кубышкин,
Дмитрий Войтюшкевич,
Павел Костевич,
Екатерина Галкина,
Андрей Бонд,
Сергей Малиновский,
Сергей Андрианов.
15:44 07/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение