Все знают, что арбуз — это отличное мочегонное, не вызывающее раздражения почек и мочевыводящих путей. Его используют в лечебном питании при малокровии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, болезнях печени, камнях желчного пузыря, ожирении и других заболеваниях. Но даже если вы абсолютно здоровы, обязательно включите арбуз в свой ежедневный рацион до конца сезона. Он принесет огромную пользу вашему здоровью и самочувствию, пишет Медпортал.

Арбуз - низкокалорийный продукт, который на 92% состоит из воды

Арбуз оказывает прекрасное гидрирующее воздействие на организм, то есть насыщает его необходимым количеством влаги. Кроме того, он обладает очень низкой калорийностью (30 ккал на 100 граммов), но при этом богат клетчаткой. Так что если вы навернули половину арбуза и чувствуете себя сытым, это вовсе не иллюзия. Ежедневное употребление арбуза — это отличный способ снизить ежедневное количество калорий с достаточным количеством жидкости.

Содержит много питательных веществ и полезных растительных соединений

Одна чашка арбуза — 154 грамма — содержит следующие витамины и минералы:





Витамин С: 21% базовой суточной дозы (RDI)





Витамин А: 18% от RDI





Калий: 5% от RDI





Магний: 4% от RDI





Витамины B1, B5 и B6: 3% от RDI





Арбуз богат каротиноидами — природными органическими пигментами, выполняющими в организме человека функции антиоксидантов. Он также содержит цитруллин — важнейшую аминокислоту, и кукурбитацин Е, оказывающий антиоксидантное и противовоспалительное действие.

Содержит полезные соединения, которые могут предотвратить рак

Ученые исследовали противораковые свойства ликопина — одного из органических пигментов, который содержит арбуз, - и выяснили, что он потенциально снижает риск возникновения некоторых онкологических заболеваний. Прямая связь между употреблением ликопина и противораковой профилактикой пока не установлена, одна известно, что он как минимум снижает риск онкологических заболеваний пищеварительной системы.

Улучшает здоровье сердца

Исследования показали, что все тот же ликопин может помочь снизить уровень «плохого» холестерина и предотвратить его окисление. Этот природный пигмент также благотворно влияет на нормализацию кровяного давления.





Известно, что ликопин может уменьшить жесткость и толщину стенок артерий у женщин с ожирением в постменопаузе.





Цитруллин, которым богат арбуз, повышает уровень оксида азота, способствующего расширению кровеносных сосудов и снижению кровяного давления.





Витамины А, В6, С, магний и калий, которые содержатся в арбузе, тоже очень благотворно влияют на здоровье сердца

Может уменьшить воспаление и окислительный стресс

Благодаря высокому содержанию противовоспалительных антиоксидантов и витамину С арбуз способствует снижению воспалительного процесса, который является причиной многих хронических заболеваний. В ходе одного исследования ученые давали лабораторным крысам арбуз в виде порошка в дополнение к «нездоровой» диете. По сравнению с контрольной группой грызунов, не получавших арбуза, у них был выявлен более низкий маркер С-реактивного белка воспаления и меньший окислительный стресс — процесс повреждения клетки в результате окисления.

Облегчает мышечную боль

Цитруллин — аминокислота, содержащаяся в арбузе, - способствует уменьшению боли в мышцах. Известно также, что арбузный сок усиливает всасывание цитруллина. В рамках одного небольшого исследования спортсменам давали простой арбузный сок и арбузный сок, смешанный с цитруллином, а также цитруллиновый напиток. Оба арбузных напитка привели к уменьшению мышечной боли и более быстрому восстановлению сердечного ритма по сравнению с цитруллином в чистом виде.

Полезен для кожи и волос

Арбуз содержит два важнейших для красоты витамина — А и С. Витамин С способствует выработке коллагена, который делает кожу упругой и свежей. Витамин А помогает восстанавливать клетки кожи, при его дефиците часто появляется сухость и шелушение.





Но нужно помнить, что арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, поэтому их ни в коем случае нельзя покупать в торговых точках рядом с дорогами. Есть несколько правил, которых стоит придерживаться при выборе и употреблении арбуза:





Место торговли арбузами должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом и храниться на специальных стеллажах, а не на земле в куче;





Нельзя вырезать кусочки «на пробу» или разрезать арбуз на части — в местах разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы;









Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при постукивании издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст.





Размеры арбуза никак не влияют на его степени зрелости;





Нужно тщательно вымыть арбуз с мылом и теплой водой перед тем, как его разрезать, поскольку частички почвы, пыли и микроорганизмы на кожуре моментально размножаются, попав на мякоть;





Разрезанный арбуз хранить следует только в холодильнике.



