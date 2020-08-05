Как признается автор — Владимир Пугач — песня была написана практически на одном дыхании, что случается далеко не всегда, передает tut.by





— Дуэт с Лявоном именно в «Дыхаем зноў» мне виделся совершенно гармоничным. Несколько лет назад мы уже исполнили вместе песню «Такога няма нідзе», но тогда Лявон предложил мне поучаствовать. Признаться, я ждал момента, когда смогу сделать то же самое. К моей чести и большой радости он сразу согласился, — говорит лидер «J: Морс».





Лявон Вольский отметил, что сейчас время само говорит о том, что нужно объединяться, делать коллаборации. И песня вышла очень красивой.





— Калі пачуў «Дыхаем зноў» першы раз, адчуў тую атмасферу раніцы, калі ты прачынаешся і разумееш, што ўчора здарылся нешта для цябе вельмі істотнае, натхняльнае.









Песня «Дыхаем зноў» войдет в новый альбом группы «J: Морс».