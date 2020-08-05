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"Дыхаем зноў". Вольский и Пугач записали песню о горячем белорусском лете-2020

Вдохновленные политическими событиями лета 2020 года в Беларуси музыканты Владимир Пугач и Лявон Вольский записали песню "Дыхаем зноў".

"Дыхаем зноў". Вольский и Пугач записали песню о горячем белорусском лете-2020
Как признается автор — Владимир Пугач — песня была написана практически на одном дыхании, что случается далеко не всегда, передает tut.by

— Дуэт с Лявоном именно в «Дыхаем зноў» мне виделся совершенно гармоничным. Несколько лет назад мы уже исполнили вместе песню «Такога няма нідзе», но тогда Лявон предложил мне поучаствовать. Признаться, я ждал момента, когда смогу сделать то же самое. К моей чести и большой радости он сразу согласился, — говорит лидер «J: Морс».

Лявон Вольский отметил, что сейчас время само говорит о том, что нужно объединяться, делать коллаборации. И песня вышла очень красивой.

— Калі пачуў «Дыхаем зноў» першы раз, адчуў тую атмасферу раніцы, калі ты прачынаешся і разумееш, што ўчора здарылся нешта для цябе вельмі істотнае, натхняльнае.


Песня «Дыхаем зноў» войдет в новый альбом группы «J: Морс».
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