Фото Bohata Design

Medieval One – это уникальный хотрод, созданный для клиента, увлекающегося автомобилями и средневековым оружием. Соединение обоих увлечений в одном проекте дало транспортное средство, похожее на рыцарский шлем. Отсюда его второе имя – High-Speed Helmet.





Данный хотрод, как рассказал carakoom.com, был изготовлен в компании Bohata Design из Лонг-Айленда (Нью-Йорк) для клиента из Флориды несколько лет назад. Сами создатели нарекли его "самым безумным автомобилем в мире". И это не кажется таким уж преувеличением.





Medieval One начинался как кусок металла в самом буквальном смысле этого слова. Он был полностью построен с нуля, начиная с пространственной рамы, сваренной из труб квадратного сечения. Каждый элемент хотрода изготавливался вручную. В этом плане подход к постройке был очень схож с процессом создания средневекового оружия.





В движение он приводится 5,8-литровым мотором V8 с нагнетателем Weiand 6-71. В итоге Medieval One имеет мощность около 1.000 л.с. Этого достаточно, чтобы в любой момент времени буквально поджарить задние колеса с шинами Mickey Thompson.





Кабина хотрода когда-то была гигантским баллоном с пропаном. Правда, толщину металла пришлось уменьшить, чтобы немного снизить массу. Забрало кабины-шлема является своеобразной дверью, ведущей внутрь, и приводится в действие гидравликой.





Внутри не так много места (не забывайте, что это бывший пропановый баллон), но имеются минимальный набор приборов и панель над головой, на которую вынесено управление кондиционером и освещением. Кроме того, рулевая колонка может наклоняться, чтобы облегчить доступ к сиденью.





Из-за своих формы и веса Medieval One не самый быстрый хотрод. Но он создавался не для скорости, а для привлечения внимания, чтобы показать, что можно сделать из металла с помощью пары (или нескольких пар) умелых рук.





Проект наделен множеством оригинальных элементов. Например, выхлопные трубы выполнены в форме двух очень детализированных змей с отполированными вручную клыками. Только на их создание ушло более 40 часов. Змеи также могут "выдыхать" дым для эффектного шоу.





В задней части есть настоящая пушка, которая изначально должна была выполнять роль выхлопной трубы, но мастера из Bohata Design превратили ее в багажник. Правда, багажник – это громко сказано. Туда вряд ли влезет что-то больше сотового телефона или бутылки питьевого йогурта.





Решетка радиатора украшена парой мечей с кожаными рукоятками, а в непосредственной близости от водителя находится очень реалистичный боевой топор.

Сколько же стоило построить такой хотрод? По оценкам, одного металла тут на 80.000 долларов, а стоимость всего проекта составляет около 200.000 долларов.



