Следующие приёмы помогут вам убедиться в том, что стать молодой и свежей не так сложно и не всегда для этого необходима операция.





Широкие и густые брови





Если вы хотите «накинуть» себе десяток лет, то тогда тонкие и графичные брови для вас. А если же перед вами стоит обратная цель, то тогда брови должны быть ровно противоположными. Никаких ярких и графичных линий. Форма должна быть максимально естественной, а сама бровь должна быть густой.





Румяна нежных оттенков





Никаких ярких красных или кирпичных румян. Отдавайте предпочтение нежным персиковым или розовым тонам. Наносить румяна следует на скуловую кость, тщательно растушёвывая.





Отсутствие подводки





Никакой подводки, если ваша цель – это выглядеть моложе. Она подчеркнёт все ваши несовершенства и мелкие морщинки на глазах. К тому же сделает их ещё уже. Если вы хотите подчеркнуть глаза, то лучше сделать это при помощи коричневых теней и мягко втушевать их в кожу.





Никаких матовых помад





Отдавать предпочтение лучше кремовым, глянцевым или шиммерным текстурам. Матовые помады сделают вас намного старше.





Никаких чёрных цветов в макияже





В антивозрастном макияже первое, что нужно сделать, – это отказаться от чёрных цветов. Выбирайте коричневые оттенки. Это касается и туши, и подводки.





Светоотражающий консилер





Благодаря своим светоотражающим частицам, такой консилер поможет не только скрывать синяки под глазами, но также и делать менее заметными мелкие морщинки под глазами. При этом не переборщите. Выбирайте текстуры без явного блеска. В последнем случае консилер только привлечёт внимание к участку под глазами.









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