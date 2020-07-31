Как это было: эпохальный митинг Светланы Тихановской в Минске в 15 фото

История с двумя сотнями боевиков в Беларуси, шеренга автозаков на Бангалор и адские пробки не напугали десятки тысяч минчан, которые вчера пришли в парк Дружбы народов поддержать своего кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

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The Village Беларусь тоже оказался в центре эпохального события и показывает красивых, решительных и счастливых беларусов, которые собрались на самом масштабном за последние 20 лет митинге в Беларуси.

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Напомним, по данным правозащитников, митинг посетили не менее 63 тысяч человек.

Митинг закончился песней "Стены рухнут", которая уже стала гимном президентской кампании Светланы Тихановской





