+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Как это было: эпохальный митинг Светланы Тихановской в Минске в 15 фото

История с двумя сотнями боевиков в Беларуси, шеренга автозаков на Бангалор и адские пробки не напугали десятки тысяч минчан, которые вчера пришли в парк Дружбы народов поддержать своего кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

Как это было: эпохальный митинг Светланы Тихановской в Минске в 15 фото
1 из 15
The Village Беларусь тоже оказался в центре эпохального события и показывает красивых, решительных и счастливых беларусов, которые собрались на самом масштабном за последние 20 лет митинге в Беларуси.

#1#

Напомним, по данным правозащитников, митинг посетили не менее 63 тысяч человек.

Митинг закончился песней "Стены рухнут", которая уже стала гимном президентской кампании Светланы Тихановской
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Алесь Бяляцкі
История: XXVIII. ПЕРВЫЕ ТЕКСТЫ | Тюрьма. Забытые...
Ольга Карач
МИЛИЦИИ, ОМОНу, ВОЙСКАМ: НЕ помогайте Лукашенко
Владимир Подгол
Новый смертельный этап выборов президента.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему власти отказались...
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]