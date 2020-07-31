Назван лучший сериал столетия
Британский журнал Digital Spy провел голосование, которое позволило выяснить, какой сериал считают лучшим за столетие зрители. Главным телешоу века был признан фэнтези-сериал "Игра престолов", передает Корреспондент.net со ссылкой на Daily Mail.
"Серебряным" финалистом стал американский научно-фантастический сериал "Очень странные дела" от студии Netflix.
"Бронзовый" призер - британский научно-фантастический телесериал компании BBC "Доктор Кто".
В первую десятку лучших сериалов века также вошли:
- Шерлок
- Во все тяжкие
- Лучший пекарь Британии
- Убивая Еву
- Гевин и Стейси
- По долгу службы
- Чернобыль.
Сериал "Игра престолов" основан на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Шоу имеет более 50 статуэток Эмми. Финальную серию восьмого сезона одновременно смотрело 19,3 миллиона человека.
Также известно, что последний сезон снимали в течение девяти месяцев на 150 площадках в пяти странах - Великобритании, Ирландии, Испании, Хорватии и Исландии. В составе съемочной команды вместе с ассистентами входило около 6 000 человек.
09:37 31/07/2020
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