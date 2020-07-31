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Назван лучший сериал столетия

Британский журнал Digital Spy провел голосование, которое позволило выяснить, какой сериал считают лучшим за столетие зрители. Главным телешоу века был признан фэнтези-сериал "Игра престолов", передает Корреспондент.net со ссылкой на Daily Mail.

Назван лучший сериал столетия
"Серебряным" финалистом стал американский научно-фантастический сериал "Очень странные дела" от студии Netflix.

"Бронзовый" призер - британский научно-фантастический телесериал компании BBC  "Доктор Кто".

В первую десятку лучших сериалов века также вошли:

- Шерлок

- Во все тяжкие

- Лучший пекарь Британии

- Убивая Еву

- Гевин и Стейси

- По долгу службы

- Чернобыль.

Сериал "Игра престолов" основан на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Шоу имеет более 50 статуэток Эмми. Финальную серию восьмого сезона одновременно смотрело 19,3 миллиона человека.

Также известно, что последний сезон снимали в течение девяти месяцев на 150 площадках в пяти странах - Великобритании, Ирландии, Испании, Хорватии и Исландии. В составе съемочной команды вместе с ассистентами входило около 6 000 человек.
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