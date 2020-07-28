Это показы фильмов под открытым небом во внутреннем дворике музея-мастерской З.И.Азгура под живую музыку. Создатели проекта – участники Cinemascope и Ассоциации молодых белорусских композиторов (некоторые, кстати, поляки), которые, вместе с музыкантами, работали над саундтреками к фильмам фестивальной программы. Получается, что покажут классику, но с современным звучанием.









Во время первого сеанса, 30 июля, в 21:30 покажут комедийную мелодраму «Младший брат» 1927-года режиссеров Теда Вильде, Льюиса Майлстоуна и Гарольда Ллойда. Речь пойдет о самом младшем из троих братьев из влиятельной американской семьи – робком, но остроумном Гарольде. Это романтическая и семейная история.









6 августа на экране «Путешествие на Марс», датская лента 1918 года, которую снял Форест Хольгер-Мадсен. Это фантастика во времена, когда еще даже не думали о компьютерных спецэффектах, но уже могли показать небесный корабль, готовый к космическому путешествию.





13 августа можно увидеть «Кабинет доктора Калигари» Роберта Вине, фильм 1920 года, ставший началом немецкого экспрессионизма. Главный персонаж – бродячий фокусник, который показывает публике некого Чезаре, пребывающего в состоянии сна уже 23 года, но, во время коротких пробуждений, отвечающего на вопросы о будущем. Это триллер, где есть похищение, любовь и даже убийство.





20 августа – вечер, посвященный немецкому фильму «Асфальт» Джо Мэя, истории об Эльзе Крамер, очаровательной преступнице и воровке, которая живет в Берлине 1920-х годов и с легкостью обманывает мужчин.





27 августа ожидается несколько короткометражных фильмов – манифест французского авангарда «Антракт» Рене Клера, две ленты Мана Рэя, «Оставьте меня в покое» и «Морская звезда», а также «Андалузский пес» Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали.



