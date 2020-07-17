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У мужчин в моде жемчуг - в мужскую моду вошли ожерелья

Количество покупателей ювелирных изделий для мужчин увеличилось на 150% в 2020 году.

У мужчин в моде жемчуг - в мужскую моду вошли ожерелья
В этом году мужчины стали уделять особенное внимание жемчугу. К такому выводу пришли аналитики Lyst, одного из крупнейших онлайн-агрегаторов одежды.

фото bazzar.ru

Среди звзедных любителей жемчуга: A$AP Rocky, Фаррелл Уильямс, Билли Портер и, конечно же, Гарри Стайлс. По сравнению с прошлым годом в поисковике на 17% чаще искали «мужской жемчуг». В декабре 2019 года Гарри Стайлс дебютировал с таким украшением — и мужчины по всему миру начали интересоваться жемчугом. Кроме этого внимание привлекла и серебряная цепочка, которую носил Коннелл Уолдрон из сериала «Нормальные люди».


Мужчины почти на 50% чаще чем год назад стали искать в интернете «ожерелья» и «серебро». Более того, в этом году количество покупателей ювелирных изделий для мужчин увеличилось на 150%, сообщает Harper’s Bazaar.
ej.by
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