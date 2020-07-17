Макаревич, Парфенов, Шевчук прочтут вслух роман белорусского писателя

"Привет, сегодня мне 36. Пятнадцать лет назад, почувствовав себя бывшим сыном, я оставил родной город и отправился в путешествие, которое, надеюсь, однажды закончится в Минске. Промежуточным результатом этого пути стал мой первый роман "Бывший сын", а результатом работы последнего месяца — вот это видео", - рассказал Филипенко в описании к трейлеру проекта.





Проект стартует 19 июля. С этой даты по 2 августа 30 известных людей из Беларуси, России и Украины будут ежедневно читать по 2 отрывка из романа.





Саша Филипенко — белорусский прозаик. Автор романов "Красный крест", "Травля", "Бывший сын", "Замыслы", "Возвращение в Острог". Книги переведены на французский, немецкий, чешский, венгерский, польский, итальянский, английский, хорватский, голландский, испанский и японский языки.