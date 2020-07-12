У парней из Рогачёва снова получился гимн об ответственности, протесте и свободе, передает "Еврорадио"





“Кто, если не ты?” — это попытка объединить людей по обе стороны конфликта: протестующих и тех, кто подавляет протест — вокруг того, что важно для всех: человечность, забота о будущем страны и наших детей.





Клип получился в прямом смысле семейным. Музыканты позвали на его съёмки семьи с детьми, откликнулось больше 20 семей. И вот что получилось: