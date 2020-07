Подборку помогли создать читатели Media IQ, которые участвовали в конкурсе в соцсетях.

«Карточный домик» (2013 – 2018, 6 сезонов)

Создатель Бо Уиллимон





О чём: Конгрессмен-демократ Фрэнк Андервуд помогает Гаррету Уокеру стать президентом США, чтобы самому занять место госсекретаря. Но после выборов Андервуд не получает обещанную должность. Вместе с женой он придумывает, как отомстить президенту и пробиться в высшие круги власти, несмотря ни на что.





В сериале медиа выступают как важные участники политических интриг. За названиями вымышленных газет Washington Herald и Wall Street Telegraph угадываются реальные прототипы – крупные американские издания The Washington Post, The Wall Street Journal и британская газета The Daily Telegraph.





Зачем смотреть: чтобы проникнуть в закулисье большой политики и понять, почему сериал смотрят президенты.

«Служба новостей» (2012 – 2014, 3 сезона)

Создатель Аарон Соркин





О чём: О работе новостного телеканала ACN – Atlantis Cable News. На телеканал берут опытную журналистку, которая намерена делать новое «честное» шоу без оглядки на зрительские рейтинги. Но это оказывается не так просто.





Интересно, что вымышленный телеканал освещает реальные события – рост госдолга США, убийство Усамы бен Ладена, праймериз и предвыборную гонку, годовщину терактов 11 сентября 2001 года и не только.





Зачем смотреть: чтобы сравнить, как медиа работают с одними и теми же инфоповодами в жизни и в кино.

«Утреннее шоу» (с 2019, 2 сезона)

Создатель Джей Карсон

Кадр из сериала, фото: imdb.com





О чём: О подноготной создания популярной утренней программы на одном из американских телеканалов. За дружественным тоном и лёгкой подачей новостей скрываются сексуальные обвинения, амбиции телеведущих и борьба за лидерство.





Сериал основан на книге журналиста и ведущего телеканала CNN Брайана Стелтерома «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения». В главных ролях снялись звёзды Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл.





Зачем смотреть: чтобы увидеть изнанку глянцевой ТВ-картинки.

«Час» (2011 – 2012, 2 сезона)

Создатель Эби Морган





Восемь сериалов о борьбе за власть в политике и медиа





О чём: Ещё один сериал о буднях телевизионщиков, на этот раз британских. Историческая драма про Би-би-си образца 1950-х. История о том, с каким трудом журналисты выпускали передачу об актуальной политике, когда запрещалось обсуждать в прямом эфире текущие военные события и критиковать британское правительство.





Зачем смотреть: чтобы увидеть, как журналистам удаётся рассказывать о политике вопреки цензуре.

«Самый громкий голос» (2019, 1 сезон)

Сценарист и продюсер Том Маккарти





О чём: Об американском медиаменеджере Роджере Айлзе (Рассел Кроу), создателе и руководителе Fox News – самого влиятельного консервативного телеканала в США. Кроме того, Айлз успел побывать консультантом нескольких американских президентов. Он же готовил к предвыборным дебатам Дональда Трампа.





Сериал основан на биографии Айлза и показывает развитие Fox News на фоне терактов 11 сентября 2001 года, президентских выборов и сексуального скандала, после которого Айлзу пришлось уйти в отставку.





Зачем смотреть: чтобы понаблюдать за эволюцией медиа через личную историю его одиозного главы.

«Наследники» (2018, 2 сезона)

Создатель Джесси Армстронг





Кадр из сериала, фото: kinopoisk.ru









О чём: Комедийный сериал о конкуренции внутри американской семьи медиамагнатов. Глава международного медийного конгломерата Waystar Royco должен передать дела старшему сыну. И этим запускает в своей семье цепь интриг и предательств.





Создатели сериала вдохновились биографией австралийско-американского миллиардера и медиамагната Руперта Мёрдока.





Зачем смотреть: чтобы посмеяться над соперничеством родственников за медиабизнес.

«Скандал» (2012 – 2018, 7 сезонов)

Создатель Шонда Раймс





Кадр из сериала, фото: kinopoisk.ru





О чём: PR-специалист и бывшая сотрудница Белого дома Оливия Поуп создаёт антикризисное агентство. Его клиенты – высокопоставленные люди с большими проблемами. Вместе с командой Оливия помогает решить эти проблемы до того, как они станут достоянием общественности.





Прототипом главной героини стала Джуди Смит – экс-руководительница пресс-центра Джорджа Буша-старшего. Смит выступает одним из продюсеров сериала.





Зачем смотреть: чтобы узнать, какие скандалы скрывает большая политика и как их умело прячут.

«Абсолютная власть» (2003 – 2005, 2 сезона)

Создатели Гай Эндрюс, Марк Лоусон, Эндрю Раттенбёри





О чём: Прожжённые пиарщики Чарльз Прентисс (Стивен Фрай) и Мартин Маккейб (Джон Бёрд) открыли пиар-агентство и консультируют поп-звёзд и первых политиков Англии.





Сериал возник как телевизионная версия радиопостановки BBC, которую транслировали с 2000 по 2004 годы. И да, создатели подсмотрели название у историка Джона Дальберга-Актона, известного фразой, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно.





Зачем смотреть: по той же причине, что и «Скандал», но с поправкой на британский колорит.