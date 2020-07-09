Интересные факты о Большом театре, о которых вы могли не знать

Стал не просто гордостью государства — стал его символом. В Беларуси такой театр есть. Интересные факты о Большом театре — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».





О Большом, если коротко





Ему исполнилось 87 лет. Открылся 25 мая 1933 года оперой «Кармен». Эта опера-талисман никогда не покидала его сцену.





Свое нынешнее здание получил в 1938-м. Звание «Большой» — в 1940-м.

Его афиши насчитывают почти 220 балетных и оперных названий спектаклей.

Первая реконструкция здания, точнее восстановление, произошла в 1948-м. Вторая завершилась в 2009-м. Зрители увидели сцену-трансформер, орнаментальный пол в фойе, выполненный из 9 видов гранита, лепнину, на декор которой ушло 3,5 кг сусального золота.





Свет 500 лампочек играет на 30 тысячах подвесок хрустальной люстры в зрительном зале. Вес люстры — 1 200 кг.





Всех этажей 11, причем 5 из них подземные, так как глубина трюма сцены — 15 метров.





Для создания световой партитуры спектаклей используют полтысячи прожекторов.

В театре работают около 1 000 человек.





В суверенной Беларуси государственными, национальными наградами отмечены авторы и постановки «Седая легенда», «Набукко», «Аида», «Маленький принц», «Летучий голландец», «Царская невеста», «Витовт»…





Сколько бы конкурентов ни было у этого театра (кино, телевидение, Интернет, соцсети, шоу), он всегда единственный и любимый. С него у многих молодых наших современников начинается тяга к искусству, появляются первые кумиры — Анастасия Москвина, Ирина Еромкина, Павел Петров, Станислав Трифонов… Что уж говорить о старшем поколении, вот кто настоящие театралы! Один вспоминает как счастье, что воочию видел пластические дуэты Людмилы Бржозовской и Юрия Трояна. У другого до сих пор стоят в глазах роскошные монументальные декорации Евгения Чемодурова. Третий говорит с придыханием о харизме и голосе Светланы Данилюк. Четвертый признается, что до сих пор обожает дирижера Татьяну Коломийцеву, хотя ее много лет нет с нами…





Суть искусства, как и суть жизни, — любовь… Уходят поколения творцов — солистов оперы и балета, музыкантов, режиссеров, художников. Уходят — и остаются. Нынешней весной и летом зритель и театр по не зависящим от них причинам оказались лишены непосредственного контакта. Но какие великолепные шли и продолжают идти онлайн и на ТВ показы «золотых» спектаклей Большого театра Беларуси! Их нет в афише, но они остались в записи: «Альпийская баллада», «Визит дамы», предыдущие постановки «Болеро» и «Кармен»…















