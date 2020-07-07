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Пока не гимн, но уже протест: белорусские музыканты записали песню на стихи Владимира Некляева

Музыку к песне "Вам" написала группа "Naka".

Пока не гимн, но уже протест: белорусские музыканты записали песню на стихи Владимира Некляева
Площадь 2010 год, Минск
Белорусские музыканты во главе с группой "Naka" записали песню протеста на стихотворение Владимира Некляева "Вам".  В проекте также приняли участие лидеры групп "DZIECIUKI", "Петля пристрастия", "РСП"и " Rostany". 

Владимир Некляев написал это стихотворение после Площади 2010 года, когда вышел из тюрьмы, но опубликовал только 5 июля 2020 года. Это стало его реакцией на слова Лукашенко, когда тот напомнил, как в Узбекистане расстреливали демонстрантов. 

Музыку к песне "Вам" написала группа "Naka".

"Песня писалась легко, на одном дыхании, потому что слова Владимира Некляева сейчас близки каждому белорусу. Я от всего сердца благодарю всех неравнодушных, с кем вместе создавалась эта песня. Я от всей души благодарна всем, кого она подтолкнёт опомниться и не способствовать подлости и лжи”, — написала про трек лидер группы Анастасия Шпаковская.

Видеоклип, который был размещён в YouTube, снял и смонтировал при содействии компании "Годна" режиссёр Александр Духан.
euroradio.fm
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