Белорусские музыканты во главе с группой "Naka" записали песню протеста на стихотворение Владимира Некляева "Вам". В проекте также приняли участие лидеры групп "DZIECIUKI", "Петля пристрастия", "РСП"и " Rostany".





Владимир Некляев написал это стихотворение после Площади 2010 года, когда вышел из тюрьмы, но опубликовал только 5 июля 2020 года. Это стало его реакцией на слова Лукашенко, когда тот напомнил, как в Узбекистане расстреливали демонстрантов.





Музыку к песне "Вам" написала группа "Naka".





"Песня писалась легко, на одном дыхании, потому что слова Владимира Некляева сейчас близки каждому белорусу. Я от всего сердца благодарю всех неравнодушных, с кем вместе создавалась эта песня. Я от всей души благодарна всем, кого она подтолкнёт опомниться и не способствовать подлости и лжи”, — написала про трек лидер группы Анастасия Шпаковская.





Видеоклип, который был размещён в YouTube, снял и смонтировал при содействии компании "Годна" режиссёр Александр Духан.