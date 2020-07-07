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Объявлен лучший фильм ужасов десятилетия

Объявлен лучший фильм ужасов десятилетия. Об этом сообщает портал FilmPro со ссылкой на исследование канала "Настоящее страшное телевидение".

Объявлен лучший фильм ужасов десятилетия
Рейтинг основан на выборе редакторов, кинокритиков, зрителей, кассовых сборах и мнении главного редактора канала. Возглавил список хоррор Джордана Пила "Прочь".

Отмечается, что при бюджете в 4 500 000 долларов картина собрала 255 000 000 долларов. Кроме того, она получила "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.

На втором месте оказалась картина Ари Астера "Реинкарнация". Отмечается, что она "объединила в себе большинство самых эффектных жанровых механизмов".

Третье место заняла лента "Оно" Андреса Мускетти, снятая по книге Стивена Кинга.

В десятку также вошли фильмы "Ведьма", "Заклятие", "Бабадук", "Хижина в лесу", "Тихое место", "Поезд в Пусан" и "Маяк".
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