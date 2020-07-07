Объявлен лучший фильм ужасов десятилетия

Рейтинг основан на выборе редакторов, кинокритиков, зрителей, кассовых сборах и мнении главного редактора канала. Возглавил список хоррор Джордана Пила "Прочь".





Отмечается, что при бюджете в 4 500 000 долларов картина собрала 255 000 000 долларов. Кроме того, она получила "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.





На втором месте оказалась картина Ари Астера "Реинкарнация". Отмечается, что она "объединила в себе большинство самых эффектных жанровых механизмов".





Третье место заняла лента "Оно" Андреса Мускетти, снятая по книге Стивена Кинга.





В десятку также вошли фильмы "Ведьма", "Заклятие", "Бабадук", "Хижина в лесу", "Тихое место", "Поезд в Пусан" и "Маяк".